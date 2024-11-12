夯劇《影后》薛亞之豪宅曝光　1.8億求售！每月管理費2.7萬

▲夯劇《影后》謝盈萱飾演的薛亞之居住的豪宅，是真實的豪宅物件。（圖／翻攝自Netflix）

記者項瀚／台北報導

夯劇《影后》謝盈萱飾演的薛亞之居住的豪宅，是真實的豪宅物件，該屋還以1.8億元在網上刊售。經查該豪宅位於敦化北路靜巷內，採一梯一戶，每月管理費約2.7萬元。另外，曾莞婷飾演的潘茵茵居住的住家，則是桃園指標豪宅「耑悦」。

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串流平台Netflix影集《影后》，近日一上架就吸引大批影迷討論，其中由演員謝盈萱飾演的薛亞之居住的豪宅，是真實的豪宅物件。

該屋在售屋網站上求售，開價1.8億元，為北市敦化北路靜巷內的高級住宅「涵峰」。該戶位於4樓，房屋坪151.97坪，光陽台就高達8坪，扣除車位後，每坪售價約145.51萬元，每月管理費約2萬7千元。

經查，該戶屋主為臺南人，在2011年就購入，但未出現實價揭露。攤開該社區實價登錄紀錄，鮮少出現交易，最新的成交資料是今年7月，5樓戶成交價達每坪147萬元。





▲「涵峰」由知名營造廠大陸工程打造，屋齡14年，樓高12層，僅29戶住戶。（圖／業者提供）

《樂屋網》發言人洪安怡表示，「涵峰」由知名營造廠大陸工程打造，屋齡14年，樓高12層，僅29戶住戶，每戶的權狀坪數都有百坪以上，設計3至4房格局，並採一梯一戶配置。

洪安怡指出，敦化北路10~20年的大樓，近2年成交均價，大約每坪110萬到120萬元間，「涵峰」雖非正敦北林蔭大道，但位處靜巷，又是當地少見的大坪數豪宅，其稀有性和精緻裝潢，應該能吸引注重隱私的高端客群。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「涵峰」靠近松山機場，區域豪宅都有限高，也非屬傳統的豪宅聚落，但區域仍有不少具有指標性的豪宅，像是敦化北路第一排的「琢賦」，也傳出名人住戶包括阮經天、柴智屏，社區單價行情165~175萬元。

此外，《影后》劇中由演員曾莞婷飾演的潘茵茵，所居住的住家，也是真實世界中的豪宅社區「耑悦」，位於桃園中路特區，是中悅建設打造的高級住宅代表。

「耑悦」屋齡僅1年，樓高24層，共93戶，每戶坪數介於116至122坪。根據《樂屋網》實價登錄，該社區近期平均每坪價格約為42萬元。劇中的「潘茵茵家」，則是該社區位於10樓的實品屋，展現寬敞開闊的空間設計。

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