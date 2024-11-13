大基地開發飽和　台中住宅基地面積3年縮水334坪

▲台中2024全年推案金額上看6千億元，但面臨土地開發飽和，多數個案基地下修至不足千坪。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中2024全年推案金額上看6千億元，但面臨土地開發飽和，多數個案基地下修至不足千坪，2023年個案基地平均約1088坪，與2020年平均開發基地面積達1422坪相比，3年間均坪相差334坪，專家分析大基地、造鎮案蓋一塊少一塊與土地使用強度有關聯。

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根據台中市都發局最新統計，去年度建築物使照核發之大樓案約215件、總基地面積共21萬6839坪、個案基地平均約1088坪，相比2020年平均1422坪，3年間相差334坪。2022年時更一度縮減至平均998坪。

▲雙橡園開發案第四季挾帶單元12新案「雙橡園2045」基地2045坪，成為區域最大開發案。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察近期預售市場，以雙橡園開發案第四季挾帶單元12新案「雙橡園2045」基地2045坪，成為區域最大開發案。而高於平均推案基地面積1088坪的有位於13期的「國聚之尚」基地2716坪，規劃37~41坪，目前成交均價每坪68.7萬元。

南區「曜精銳」則整合修平技術學院舊校址約2323坪土地，推出4棟高層住宅，主力2~3房產品，均價每坪57.4萬元。

位於機捷特區，敦富八街、南興路口占地1513坪的「漢宇SKY VISION」即將進場，全案規劃3~4房產品，主攻換屋族。

另外，位於中央公園特區的「遠雄綠美」，基地面積1314.24坪，則是以主攻22~35坪產品，每坪單價更接近9字頭。海線地區則有「國雄北歐莊園」正臨台灣大道七段，基地1814坪，規劃2~3房28~33坪產品。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「目前大型基地多由大型上市櫃建商或實力派業者搶下推案，因地價高漲，眾多中小型建商則開始鎖定小面積基地整合，規劃電梯華廈，訴求較低公設比與更充裕室內使用面積。」

▲近幾年台中如14期重劃區、13期重劃區皆採取低密度開發，要整合超過千坪土地才有機會拿到容積獎勵。（圖／記者陳筱惠攝）

白洪章說：「近幾年台中如14期重劃區、13期重劃區皆採取低密度開發，土地容積率大致落在140%，除有時程獎勵激勵，同時也有整體開發獎勵，如整合超過908坪開發商擁有額外10%容積獎勵、開發基地超過1210坪擁有15%容奬，完整街廓開發最高可拿到20％。」也因此在推案熱門重劃區，大部分基地就會以千坪以上為單位。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示：「目前台中市況因應總價，多數建商更傾向縮小坪數加速去化速度，但大基地往往伴隨著大量體，戶數多的個案面對房市降溫時，也容易更快退潮。」

▲台中第四季千坪以上大基地新案一覽表。

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