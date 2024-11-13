房東擁11間套房「想加入社宅」　過來人曝優勢：超划算！

▲有房東手上有11間套房，在考慮要加入社宅。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

許多人夢想增加被動收入，因此會透過「買房出租」當包租公或包租婆。一名男子手上有11間套房，但還沒規劃要如何使用，可以直接出租或加入社宅，結果許多前輩都建議加入社宅，優點也比較多。

原PO在臉書《房東互助會》社團指出，他有11間套房，當初建商建好就是這樣，目前打算拿來做投資使用，聽業者講得令他很心動，因此最近計畫加入社會住宅，但由於不懂其中的利弊，不清楚是否會比較好，所以想請教專業人士。

▲過來人點出加入社宅的優點。（示意圖／翻攝自photoAC）

貼文一出，引發討論，網友紛紛留言：「社宅首選+選對業務上天堂」、「你要避囤房稅，沒辦法設戶籍解決自用稅率的問題的房子，加入社宅是不錯的選擇」、「社宅公司評價很重要，他們跟政府招標一年一約，今年有標到，明年不一定」、「我本來很抗拒社宅，但我現在手上的房子幾乎都加入社宅，業務真的很重要」、「短期不考慮賣房就很適合，沒有自用住宅的移轉稅率」。

另外，還有過來人分享，有8間房在出租，「1間公益出租人、6間社宅、只有1間租外國人沒法申請」，因為房子包含自住都在自己名下，所以加入社宅後，原本非自用的稅率就可以變成自用稅率，雖然租賃所得不高，但還有修繕補助，包租還有保險補助，同時可入籍、報稅、申請補助，在招租的時候也有優勢，評估起來相當划算。

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