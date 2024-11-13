新青安補貼至2026年7月　寬限期跟著縮？民憂：再度逼出買氣





▲新青安政策目前共補助2碼，此外還有額度上升、寬限期拉長等好處。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚、陳筱惠／綜合報導

新青安政策目前共補助2碼，此外還有額度上升、寬限期拉長等好處。但今（13）日國土署官員表示，新青安2026年7月31日到期後，內政部的1.5碼補助將取消。而新青安的其他優惠，不歸內政部管，未來是否調整仍有待觀察。

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立法院內政委員會今邀請內政部部長率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。面對新青安政策的質詢，國土管理署署長吳欣修表示：「新青安貸款到2026年7月就全部截止，後面不會再補貼。」

但事實上，這不代表新青安政策2026年7月31日截止後就落日。回顧新青安政策，主要是由財政部主導，過去也一直都有青安政策，而先看財政部部分，新青安政策利率補貼與過去一樣（都是公股行庫補貼半碼），只是額度從800萬元加到1000萬元、寬限期從3年拉成到5年等。

而2023年8月1日新青安上路時，就利率補貼方面，內政部加碼補貼1碼，地板利率1.775%。之後央行升息半碼，內政部又加碼補貼半碼，所以到今日地板利率仍是1.775%。

也就是說，現在內政部說的新青安2026年7月31日到期後取消補助，是指內政部的1.5碼不再補助。至於財政部的新青安政策是否延續，還未現定數。

▲接下來要看，新青安政策5年寬限期是否被改回3年。（示意圖／CFP）

對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「接下來大概率會進入降息循環，內政部取消1.5碼利率補助是可預期的，接下來要看的是，財政部是否針對新青安政策進行調整，像是寬限期從5年縮回3年。」

黃舒衛補充：「在2026年7月31日前使用新青安，除利率補貼較多，還有5年寬限期，對自用客來說仍有誘因。但整體房市量縮，也會有買盤擔憂未來價格修正，所以就政策面的多空來看，現在處於拉扯階段。」

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，舊青安時期，每月申貸約1500~2000件，而新青安上路後最高峰達8000多件，一直到現在都還有5000件，「若內政部的補貼告終後，新青安的利率補貼縮水，申辦件數恐明顯縮水。」

對於新青安利息補貼將執行到2026年7月，市場出現兩極反應，其中一個面向認為「這不就是在逼大家現在就要上車嗎？」台中市民張小姐說：「如果2026年後沒有新青安的補助，是要回到舊青安還是另一套政策？那真的要購屋的首購族有可能被逼出買氣，咬牙也要現在就先買。」

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