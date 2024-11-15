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南科太猛！新市善化房價沖天　在地看：買盤外溢到2舊市區

▲▼ 台南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲在南科帶動之下，周圍新市、善化房價一飛沖天，買盤開始外溢到鄰近的 永康與安南2大區塊。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台南報導

近年房市聞「積」起舞，在南科帶動之下，周圍新市、善化房價一飛沖天，站上4字頭，最高甚至來到5字頭，相當驚人。在地房仲表示，隨新市、善化房價飛漲，不少買盤已外溢到鄰近的舊市區，首選永康與安南2大區塊。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

近年在南科帶動之下，房價也聞「積」起舞，台南新市、善化一飛沖天，漲勢驚人，頻頻成為房地產新聞焦點，目前該區預售單價站上4字頭，最高甚至有個案飆上5字頭，相當驚人。

東森房屋台南成功海安加盟店東黃家珅表示，新市、善化都是以新建案為主，而隨房價高漲，不少買盤也開始外溢到鄰近的舊市區，包括永康、安南2大區塊，區域生活機能更好，距離南科也不遠，還有不少中古屋選擇，房價親民許多。

首先是永康商圈，黃家珅表示，該區通勤至南科只需10~20分鐘，以新建案來看，每坪成交行情約36~42萬元，比南科周圍便宜5~8萬元。此外屋齡25~35年中古大樓華廈單價僅約26萬元左右，總價900~1000萬元即可入手已裝潢好的3房2廳物件。

而安南區坐擁北外環道路，交通也十分方便，從永安路出發的話約10~15分鐘即可抵達南科。黃家珅表示，該區中古市場的大樓華廈物件較少，主要是透天產品居多，以常見的屋齡45年、地坪22~24坪物件來說，總價約落在800萬元上下。

▲▼ 台南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲安南區有不少透天產品。（圖／東森房屋提供）

黃家珅認為，隨南科發展，長線來看周圍房市仍持續具有成長潛力，至於央行9月重拳打房，他認為讓市場變得更健康，並非壞事，「打房對市場確實有影響，但衝擊沒有想像中大，現階段雖然市場量縮，但在台電漲價、碳費推動等成本堆疊因素下，未來房價要修正的空間實在有限。」

黃家珅說，9月19日央行打房之後，不少預售交屋族卡到第二戶貸款5成限制，但隨後央行也祭出豁免條款，只要在9月20日以前簽定購買預售、中古屋合約，並於9月20日之後申請房貸的購屋族，不受選擇性信用管制規範，因此這項主要衝擊也已消散。

不過，黃家珅提醒，現在對於台南購屋族而言，還是存在一定的買房困境，銀行在評估貸款環節嚴謹，若是在1年內出現2次買賣移轉的物件，銀行會以第一次交易的價格評估貸款額度，而這也會讓買方能貸到的金額不足。

黃家珅舉例：「投資客在1年內以600萬元購入某物件，之後加價到1000萬元出售，那麼買方要買這間房子時，銀行評估貸款可能會用600萬元的價值來評估，買方可能因此要準備4~5成的自備款。」他建議，現在有意買房的自住客，要做好資金控管，多準備些自備款後再出手。

▲▼ 台南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋台南成功海安加盟店東黃家珅。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：台南南科房價新市善化東森房屋

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