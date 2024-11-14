豪砸9400萬租828坪地　南投第一家藏壽司地點曝光

記者陳筱惠／台中報導

被譽為最新房市指標的「亞洲藏壽司」，全台展店腳步積極，甚至已經拓點到六都以外，藏壽司發布重大訊息公告，已在南投縣草屯鎮取得828坪土地，雖未曝光正確位置，但在地居民早已神出地址。

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▲被譽為最新房市指標的「亞洲藏壽司」進軍草屯鎮。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解藏壽司草屯店就位於中興路上，土地面積828坪，雖不知租約年限，但總價金高達9400萬元，台慶不動產草屯中興安利加盟店店長林建忠就說：「大型連鎖店家習慣簽10年以上長約，而這條路因好停車、路寬大、空地多，今年除了藏壽司插旗，還有麥當勞、寶雅同步都選擇插旗。」

▲藏壽司草屯店就位於中興路上，土地面積828坪，雖不知租約年限，但總價金高達9400萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

林建忠說：「該地早期是租賃給家具行，後續改分租給車行，但荒廢時間有點長，但點位前方即是國光客運草屯站，周邊也有鎮公所，為草屯交通節點，近幾年大型連鎖店爭相插旗，行情不好評估，但以寶雅腹地約400坪土地，過去交易總價逼近2億元、單價逼近5字頭來看，未來該路段將慢慢形成熱門商圈。」

▲熱心網友還在網路上爭相走告呼籲用路人注意，展現超高期待。（圖／記者陳筱惠翻攝）

目前該處已整地完成，但尚未搭起圍欄，在地居民洪小姐說：「很期待藏壽司來草屯，想吃就不用跑台中了！」，另一位張小姐也指出：「餐飲名店進駐象徵區域發展越來越好，加上草屯可說是南投門戶，消費力不容小覷，「希望以後會有更多連鎖品牌開來草屯。」，熱心網友還在網路上爭相走告呼籲用路人注意，「讓工程順利做好、就有壽司可以吃了」，展現區域消費者的超高期待。

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