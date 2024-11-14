賣不掉？加價500萬繼續賣　30年批發賣場2.6億掛售2年出招

▲「光南大批發」文橫店，在地30年，2年前開價2.6億元，賣到今年再加價500萬元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

對5、6年級生來說，「光南大批發」是不少人小時候必逛的大賣場，不過近年受消費習慣改變影響，分店比起全盛時期少了許多，高雄在地30年的文橫店，2年前開價2.6億元，賣到今年再加價500萬元求售，專家表示，屋主看好危老改建潛力，才會加價繼續賣。

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「光南大批發」早期以銷售文具、唱片、電腦軟體起家，很早就轉型為複合式賣場，店面充斥各種小家電、美妝、家庭用品，還多了好多國外進口的零食，目前在高雄共有3間分店，是不少在地人最愛逛的賣場之一。

▲「光南大批發」早期以銷售文具、唱片、電腦軟體起家，很早就轉型為複合式賣場。（圖／記者張雅雲攝）

高雄「光南大批發」文橫店在地營業30年，2022年屋主釋出店面求售，根據當時銷售資料，該物件出售的範圍包括地下1樓、1樓、6樓等，坪數為688.9坪，開價2.6億元。

歷經2年，今年加價500萬元，開價2.65億元繼續銷售。根據銷售資料顯示，該物件銷售範圍為1、2、3、6樓以及地下室，地坪為126.18坪、建坪688.9坪，屋齡46年，主打「收租中」，年租金400萬元起跳，有置產、收租效益。

永慶不動產市府興中加盟店東柳柏壽表示，該區屬於玉竹商圈，以該物件來看為住商混合大樓的特殊產品，光南目前承租1~3樓、地下室，換算單坪地價210萬元。

該區以透天為主，透店屋齡多為30~40年，地坪約30坪，總價2400~2600萬元，換算土地單價約85~100萬元，整棟租金約4~5萬元左右。

▲近期有建商看準地段精華，具危老改建商機，陸續出手購屋。（圖／記者張雅雲攝）

柳柏壽指出，該棟大樓4、5樓則是2~3房住家，坪數約20~30坪，單價落在2字頭，由於整棟屋齡達47年，具危老、都更效益，未來若能成功整合，頗具重建價值。

在地仲介透露，近期附近也有建商看準地段精華，具危老改建商機，陸續出手購屋，之前如永信建股東出手收購舊透天，地價飆升到150~170萬元，屋主也多以建商收購價格開價，以成交地價推算，若成功整合推出大樓案，每坪單價至少也要5字頭行情。

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