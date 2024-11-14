開價1千萬！高雄屋主欠賭債「888萬現金成交」　內行點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

「高效率的投資策略，往往很簡單。」房地產收藏家老黃在粉專分享一個投資模式，「找到一間低於行情20%的A案，等於可以買房直接省下一個頭期款，可以多出增貸空間去買股票大盤」，直呼不要覺得買A案不好意思，「你出手買下，你是幫助他解決財務困難。」

粉專「老黃房市筆記」表示，前陣子有房仲朋友告訴他，高雄三民區有賣方欠下賭債、借了高利貸，要緊急脫手一間行情價1200萬的透天，開價1000萬。他嫌屋齡老，所以沒去看，後來聽房仲回報，888萬就成交了，買家現金全款，「市場上永遠不缺A案。」

他認為，最輕鬆簡單的投資策略就是「A案撿房地產便宜貨，再增貸去定期定額買大盤ETF」，可以省下盯盤、研究財報的時間，去陪伴家人、旅遊渡假、運動健身，享受生命等等。他指出，增貸買房不合法，但增貸買股很合法，「政府也鼓勵你增貸去買大盤ETF，而你的被動投資報酬率可能比主動交易人還要高。」

老黃直呼，高效率的投資策略往往很簡單，整個投資模式的關鍵就是找到A案，「找到一間低於行情20%的A案，等於可以買房直接省下一個頭期款，可以多出增貸空間去買股票大盤。」至於想要買到A案，靠的就是要跟房仲很熟，這樣有人賤賣時，自己可能會被第一個通知。

他提到，市場上永遠有人因為炒股、賭博破產到要賤賣房子，「買A案不要覺得不好意思，你出手買下，你是幫助他解決財務困難；沒有人跟他買，每天的高利貸利息讓他更加吃不消」，大家都不買，對債務人來說反而最傷。

老黃認為，投資股票最難的，是克制自己成為股神的衝動，「當股神很難，當房神很容易，每天在市場上撿便宜，等別人割肉，房地產很單純，很好預測，容錯率高，可以用時間爭取空間。」

因此股神很少、房神很多，多到不稀奇，「滿大街都是房地產賺幾十倍的人。」最後直呼，人生不該浪費在盯盤、猜股價高低或賭博式的拼輸贏上，「長期持有，定期定額購買大盤指數基金是最穩健安全的投資策略。」