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17坪隔成3房2衛「空間窄又小」超壓迫！一票卻推1設計：很基本

▲衛浴設備,浴室,廁所,浴缸,馬桶,洗手槽。（示意圖／ETtoday資料照）

▲大家都認為兩衛很重要。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

隨著房價越來越貴，各縣市都出現小坪數建案，有網友指出，最近去女同事家參觀，室內只有17坪，但卻隔了3房2衛，進到每個空間都覺得很壓迫，整個家又窄又小，也很疑惑為何要多做一間廁所，貼文曝光，網友認為2衛很合理，但是3房太多了，對此，信義房屋專家表示，其實很多人會做2衛。

有網友在PTT發文，「沒人發現小坪數還做兩衛的人很愚蠢嗎！」參觀女同事的家，室內空間17坪卻隔了3房2衛，進去每個空間都覺得很壓迫，最傻眼的是，廁所有95%的時間都不會被使用，只為應付5%的特殊需求，大幅壓縮了其他空間，這樣的設計「根本廢到笑」。

他認為，小坪數還要做2間衛浴，根本是很笨的想法，「讓家變得又更擁擠，為何這些人這麼愛跟馬桶相伴？」

貼文曝光，網友表示兩衛很重要，「回到家兩個人都想大便時，就會知道兩衛有多重要」、「兩衛很讚，但隔三房就很蠢了」、「問題是三房，兩衛沒問題，甚至客廁做個一坪半就好」、「兩房兩衛才是主流」、「上一間房，室內20坪，兩房兩衛，兩衛好用」、「同居時 ，兩人分別起床趕時間刷牙洗臉上廁所，就知道兩衛好用」、「問題是三房跟17坪吧，兩衛是基本的」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，當總價高的時候，買小坪數的人就會越來越多，因為負擔比較小，如果是有小孩的家庭，就會有隔成三房的需求，但缺點是房間會偏小，兩衛則是現在的趨勢，早上需要盥洗的時候，就不會有等來等去的問題。

關鍵字：小坪數建案3房2衛廁所設計網友討論空間規劃

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