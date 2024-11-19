大安區SOGO後巷的「神祕民宅」大有來頭！　男子4腳踹出來歷

▲司法院長官邸外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

台北市大安區一段52巷內有一棟獨棟民宅，被高牆、刺網圍籬遮蔽，許多民眾都相當好奇，結果被一位心情不好的男子踹出這棟民宅的來歷。

根據《TVBS》報導，日前一位男子心情不好，行經大安區一段52巷時，踹了一棟「神祕民宅」四下，結果就馬上被警察逮捕、罰款1000元。

原來這棟神祕民宅是司法院長官邸，就在熱鬧的台北市東區、SOGO百貨後面，許多民眾都相當好奇，結果被這位男子四腳踹出民宅的來歷。