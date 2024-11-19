2030年全台住宅存量破1000萬宅！　國土署回應

▲國土署說，因應少子女化，評估未來房屋增加有限，加上氣候變遷的挑戰下，要從土地及建物管理層面擬定整體規劃策略，繼續推動都更危老重建。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

有媒體報導「年增13萬宅創高，2030年全國破千萬宅」，內容提及「都更牛步」且「屋齡老化」部分。對此，國土管理署17日回應，因應少子女化，評估未來房屋增加有限，將繼續推動都市更新危老重建工作，並適時檢討社宅推動機制。

媒體報導，全台最快在2030年全國住宅存量將破1000萬宅，有專家認為，這與都更進度慢以及屋齡老化有關，因此造成住宅存量持續增加。對此，國土署說，因應少子女化，評估未來房屋增加有限，加上氣候變遷的挑戰下，要從土地及建物管理層面擬定整體規劃策略，以強化各項防災準備及提升國家韌性，將繼續推動都更危老重建，並適時檢討社宅推動機制。

國土署表示，現階段已持續擴大盤點，包括退場學校、低度利用及老舊機關廳舍等所有適合興辦社會住宅等既有房舍，會依據所在區域展開需求及適宜性，與各部會合作進行多元社會住宅評估及更新規劃工作，要讓民眾享有符合期待及優質的居住空間。

國管署進一步表示，為加速都市更新整合，內政部訂定之「都市更新條例」第65條修正案，已於今(113)年11月13日公布施行，放寬實施容積管制前已掛號申請建照的建築基地也可適用原建築容積更新重建，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物，約27萬戶受惠，讓921大地震建造且依現今法規標準恐有耐震不足疑慮之建物持有者，能夠增加都更意願，利於都更之推動，以維護國人居住安全。

此外，都市危險及老舊建築物加速重建條例申請期限至116年5月31日將屆滿，刻正啟動政策檢討及研議後續方向，將持續推動國內都更及危險建物重建工作。

國管署最後表示，截至10月底止，全國直接興建社會住宅推動11萬1012戶(達成率92.51%)，中央興辦6萬1900戶，地方興辦4萬9112戶，並重申社宅就是一種社會投資，將會持續透過都更、危老重建、老舊公教眷宅轉型等措施，將跨部會與地方政府的共同努力，制訂相關政策，回應國人居住問題及給予租屋家庭支持。