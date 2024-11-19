40年「楠梓地下書城」結束營業　新地主曝：將蓋27層超高樓

▲「楠都文化廣場」是楠梓最負盛名老書店之一，在地經營約40年，日前掛出紅布條，宣布因租約到期，12月20日結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

實體書店近年經營困難，「楠都文化廣場」是楠梓最負盛名老書店之一，在地經營約40年，日前掛出紅布條，宣布因租約到期，12月20日結束營業，在地直呼「時代的眼淚」。天玉集團旗下天玉營造證實，已以8.98億元入手整棟大樓，將規劃地上27層超高樓。

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▲根據在地人回憶，因為開設在地下1樓，還被在地人暱稱為「楠都地下書城」是不少人從小到大買漫畫、買文具的地方。（圖／記者張雅雲攝）

「楠都文化廣場」位於高雄市楠梓朝陽路，是高雄老字號書局，根據在地人回憶，已經營超過40年，因為開設在地下1樓，還被暱稱為「楠都地下書城」是不少當地人從小到大買漫畫、買文具的地方。

老闆日前突掛出紅布條宣布12月20日將結束營業，不少民眾非常捨不得，直呼小時候的回憶沒了，甚至有民眾錯愕說：「以為書店存在的理所當然，聽到要歇業十分難以置信。」

▲「楠都賓館」已掛出結束營業的感謝布條。（圖／記者張雅雲攝）

店家表示，由於租約到期，現址只好結束營業，目前也有物色附近的新店面搬新家，若租金無法負擔，也只能選擇結束經營。而該建築物為地上4樓、地下1樓，屋齡60年，1樓還有「楠都賓館」等店家，也已掛出結束營業的感謝布條。

據了解，新買家為天玉集團旗下天玉營造，鑫龍騰開發總經理黃勁嘉證實8.98以億元入手，連帶旁邊的整排鐵皮屋店面也一起整合購入，地坪合計730坪，為商3用地，換算土地單坪123萬元，預計規劃1棟地上27樓、地下6樓的超高樓，目前還在危老改建審核中，尚未有明確的開發時程。

▲目前還在危老改建審核中，尚未有明確的開發時程。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，排除楠梓區畸零地的324萬元成交價，該地創楠梓區土地單價新高。黃勁嘉表示，看好楠梓鄰近台積電，加上該區生活機能發達、新推案不多，且具危老改建效益，因此高價搶下。

永慶不動產高雄楠梓國中加盟店長陳揚成表示，楠都市場、楠仔坑都是楠梓區早期開發的舊聚落，周邊鄰近楠梓火車站，建楠路、楠梓路商家林立，生活機能相當發達。

位置 面積 總價 預計規劃 地價 朝陽路、朝陽路142巷口、朝明路 730 坪 8.98 億 1棟地上27樓、地下6樓超高樓 123 萬

▲天玉營造入手基地。（ETtoday製表）

不過因當地可建地有限，不少購屋族轉往高大特區、土庫商圈購屋，出現人口外移現象，近年因台積電宣布在楠梓設廠後，吸引建商回流推案，區段預售案最高價出現4字頭成交行情。

陳揚成指出，該基地1~2年前，地主曾開出80~90元銷售，當時因價格偏高而乏人問津，在台積電帶動楠梓房、地價雙漲後，目前土地區域行情落在100~110萬元，該基地的成交價連不少在地民眾都相當驚訝，外界預估，新推案房價也要4字頭起跳。

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