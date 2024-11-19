看房見「陽台放逃生梯」她陷猶豫！　過來人曝：有莫名安心感

▲女網友詢問，若陽台有擺逃生梯，會不會介意？（示意圖／記者陳致平攝）



記者郭卉寧／綜合報導

每個人看房時，都有各自在意的地方。一名女網友表示，最近看到很滿意的物件，但缺點是陽台有放逃生梯，讓她有點猶豫是否該入手。貼文曝光後，就有過來人指出，不會影響生活，「看著還蠻安心。」

原PO在Dcard發文詢問，最近看到一間很喜歡的公寓，但有個問題是，陽台放有那層樓的逃生梯，若之後發生事故，鄰居可能就會往家裡逃，「平常不會有人來，但假如地震、火災等事情發生，大家不是往樓梯逃，就是往那間的逃生梯跑，如果是你們會介意嗎？」

對此，網友紛紛建議，如果會介意就不要買，「我會介意，建議妳有疑慮就不要買，會上來問代表多少有點介意」、「實話就是，社區消防檢查妳要讓別人進去檢查，周圍不能放東西、花錢買心酸，然後真的火災也不會用到」、「感覺只是應付定期檢查，我覺得鄰居比較需要擔心少一個逃生工具」。

也有相同經驗的人表示，並不會介意，而且會有莫名地安心感，「不介意，我家陽台也有，不影響日常使用，看著還蠻安心的。可以詢問那個社區管委會，會不會因此要配合消防檢查，或是陽台要淨空之類的」、「我之前的家也有，完全不介意，房子空空時覺得有點礙眼，搬進去才沒幾天就忘了。而且還有種莫名的安心感」。