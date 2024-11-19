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日本建商看準美房市需求強勁　採併購策略大舉進軍

▲美國房地產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國房市需求強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國房市需求強勁，大型建商掌控市場，小型建商則成為併購對象。這場併購風潮的買家來自美國國內與日本。

根據專注於建商併購的投資銀行公司Whelan Advisory創辦人惠蘭（Margaret Whelan），今年單戶住宅建商的併購活動在金額上創下歷史新高，而交易數量則接近歷史紀錄。

惠蘭表示，「大型建商希望進一步擴展市場，涵蓋更多價格帶與產品種類。而他們發現，最有效率的方式就是通過併購。」截至今年，目前已完成19筆建商併購交易，而惠蘭指出，她手上還有4筆交易預計於年底前完成，其它業者的交易數量可能還會增加。過去5年內，每年的平均併購交易數量約為12筆。

這波併購熱潮的背後原因是住房需求的持續增長。疫情初期，由於抵押貸款利率創下歷史新低，加上遷移潮湧現，需求快速上升。然而，隨著抵押貸款利率上升，市場也出現了房源短缺的現象。

疫情前兩年，因低利率刺激，房屋銷售迅速增加；但隨後利率上升，使得房屋持有者不願出售房產以避免承擔更高利率，這種現象被稱為「抵押貸款利率鎖定效應」，進一步加劇了房源短缺。

大型建商在此情況下大獲利好，尤其是他們透過降低抵押貸款利率來吸引買家。據行業統計，5年前建商僅佔市場中每6間房中的1間，而現在比例已升至每3間房中的1間。

此外，最大的建商市場佔有率也從5年前的30%增至如今的50%。公開上市的建商相比私營建商擁有明顯優勢，例如更低的融資成本，甚至不需要借款即可進行大規模併購。

John Burns Research and Consulting副總裁丹妮爾阮（Danielle Nguyen）指出，「公開上市建商的債務成本低於私營建商，因此能以更靈活的方式進行併購。」

這股趨勢並非僅限於美國本土建商。惠蘭透露，今年她完成的一半併購交易涉及日本買家。

惠蘭表示，「對於日本企業來說，本國的增長潛力遠低於美國，而他們的資金成本也更低。由於資本成本低廉，他們能夠出更高的價格，讓併購過程更具競爭力。」今年幾筆最大規模的建商交易涉及日本公司，例如積水房屋（Sekisui House）收購MDC Holdings。

John Burns Research and Consulting創辦人約翰·伯恩斯（John Burns）指出，「今年的年度交易是積水房屋收購MDC，讓他們成為美國排名前五的建商。我預計住友林業（Sumitomo Forestry）與大和房屋（Daiwa House）也將步其後塵，收購其他市場份額不佳且競爭力不足的大型建商。」

日本企業在建築價值工程方面表現出色，例如通過逆向工程設計建築計劃來減少浪費。他們常利用3D成像技術模擬房屋建造過程，減少20%至30%的浪費，並在工廠中預切割建材，如桁架、框架與牆板等，進一步提升效率。

關鍵字：日本美國北美要聞房市併購

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