想衝368萬蛋黃區凶宅　在地一看實登行情秒縮手

▲該凶宅物件位於科工館生活圈，開價368萬元，能以低總價入住蛋黃區，吸引不少網友私訊急問。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市區房價飆漲，有網友在臉書社團PO文賣凶宅，該物件位於科工館生活圈，2007年曾發生租客在浴室燒炭的非自然死亡現象，開價368萬元，能以低總價入住蛋黃區，不少網友私訊急問，連在地人都想衝一波，沒想到一看到凶宅價與實登價所差無幾後秒縮手。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為2房大樓，位於高雄三民區科工館生活圈中高樓層，屋齡29年，建坪16.38坪、2房格局，開價368萬元，換算單價約22.4萬元。

根據銷售資料顯示，該物件2007年因租客在浴室燒炭身亡，前屋主2016年入住至今，浴室已經重新翻新整修過，並強調「免整理，自住收租投報高。」相對低總價開價，引來不少網友急著私訊，連在地人都自曝，「想衝一波，當包租公也划算。」

▲科工館生活圈位於高雄三民區，周邊商家林立，也有台鐵、輕軌站設立，生活機能發達，吸引不少自住客購屋。（圖／記者張雅雲攝）

雖然該凶宅仍屬低單、低總價，在地仲介透露，該凶宅社區近1年成交均價為17萬元，社區歷史最高價為23.6萬元，去年8月同樓層以總價245萬元成交，換算單價14.96萬元，但想衝的民眾一看凶宅價與實登價所差無幾，已經直接打退堂鼓。

住商不動產高屏澎區協理林棋博表示，科工館生活圈位於高雄三民區，周邊商家林立，也有台鐵、輕軌站設立，生活機能發達，吸引不少自住客購屋，加上學區為民族國小、正興國中，都是熱門的明星學校，也有家長為了學區移入，帶動區域剛性需求旺。

林棋博表示，科工館生活圈的5年內新成屋，成交單價多落在35~42萬元，屋齡20~30年的物件單價約20~22萬元，若是屋齡30年以上，每坪約14~18萬元。至於周邊的中古房市租金行情，套房屋齡約10~20年，室內約5~6坪，每月租金5000~6000元。屋齡20~30年大樓2房月租落在1萬元上下，換算該物件投報率約3%。

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