台中市最小行政區　「商帶住」終結6年人口負成長

▲台中市中區面積0.8803平方公里，不僅是全台中面積最小的行政區，也是全台灣面積最小，且唯一未滿1平方公里的鄉鎮市區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市中區面積0.8803平方公里，不僅是全台中面積最小的行政區，也是全台灣面積最小，且唯一未滿1平方公里的鄉鎮市區，過去小小的中區也創不少輝煌紀錄，近20年中區呈現落寞走勢，人口不斷移出，不過近2年人口卻開始回流。信義房屋專家表示，東區大車站計劃串聯舊城區，商業活絡後也連帶帶動中區逆勢走俏。

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台中舊城區活化近期再添生力軍，位於台中州廳後方的歷史建築「憲光七村」開放後，周遭店面隨即迎來一波租賃買賣詢問潮，中區在歷史建築加持下，台中市文化局結合地方文化資產推出一系列特色市集活動，成功吸引大量年輕族群回流。

▲隨著台中商業中心逐漸轉移至屯區，中區失去昔日的光彩，市府近年積極推動大車站計畫，百億百貨商機聚集，並且整合文化、創意及地方產業，為區域注入新活力。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出:「台中舊城區範圍涵蓋中區及部分東區、西區、南區、北區，而中區曾經是台中最繁華的商業和交通的核心地區，不過隨著商業中心逐漸轉移至屯區，逐漸失去昔日的光彩，因此市府近年積極推動大車站計畫，百億百貨商機聚集，並且整合文化、創意及地方產業，為區域注入新活力。」

根據民政局統計，中區人口緩步上升，近3年戶籍195戶、戶籍登記也都195戶的情況下，人口自1萬7511人增加至目前1萬7908人，終結自2017年以來6年的人口負成長，也是繼連續人口流失後連續2年呈現正成長，在這樣的趨勢下，不少開發商包括時代、豐邑、聯聚、昂峰、九上都嗅到商機，紛紛搶進舊城區佈局新案。





▲中區新案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」基地正對台中公園。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，中區新案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，基地所在前身為台中早期豪華的飯店「敬華飯店」後為「福泰桔子商旅」，基地正對台中公園，坐擁3.3萬坪綠海，規劃27層超高建築，全案規劃42至46坪均質三房產品，甫公開便吸引在地自住客關注。

除了新推案外，開發商近幾年持續搶進舊城區，寶崍建設整合台中市中區平等街土地，收購總價高達1.26億元，昂峰建設以每坪85萬元、總價3.95億元，購入福音街土地，新案看板已出；九上建設今年也購入民族路與市府路口約300坪土地，以單價120萬元、總價3.6億元成交。



另外，與中區鄰近的東區也是建商布局推案的熱點，信義房屋湖濱公園店專案經理的謝凱勛指出：「台中市中區新案稀少，目前僅4案登場，且多為小品新案，這歸咎於區域發展較早、老屋多，土地整合不易，也讓中古屋房價與預售屋市場有著頗大價差，隨著大車站計劃，以及捷運藍線建設等利多因素，從東區開始蔓延帶動中區預售屋房價明顯。」

▲台中舊城區活化近期再添生力軍，位於台中州廳後方的歷史建築「憲光七村」開放後，周遭店面隨即迎來一波租賃買賣詢問潮，商業活動帶動住宅需求。（圖／記者陳筱惠攝）



舊城區中「東區、中區、南區」吸納了太平、大里等地的商業能量，更有台鐵、捷運紅線、藍線捷運以及橘線捷運匯集，目前台糖湖濱生態園區與三井LaLaport的進駐，也吸引大批自住型換屋客搶進。

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