說好不用給房租！男友媽轟自私「都不出錢」　網一面倒：不會做人

▲原PO目前住在男友家。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友發文表示，她住進男友家後，並沒有額外給房租，豈料某次下樓，就聽到男友媽罵她自私、偷偷說她的壞話，甚至有意叫她搬出去住，讓她很不滿。不過貼文曝光後，多數網友都認為，「你哪來的臉發公主脾氣？回你家當公主吧」、「那你幹嘛住人家家」。

女網友在Dcard上，以「住在男友家被趕」為標題發文，提到她已經住在男友家一年多，因為男友沒有說要給房租，所以她也就沒有特別給。豈料，某次她準備下樓時，就聽到男友媽正在抱怨她。

男友媽認為原PO自私，吃他們的飯、用他們的水電都沒出錢。原PO聽到當下也火大了，認為是男友要她不用出的，結果現在卻被碎念，而且沐浴乳、洗髮精也是她自費，憑什麼這樣說她？如今男友媽稱彼此不適合同住，要把她趕出去，她就更不滿。

只是文章一出，多數網友都不挺，「就憑那個是她的家，你寄人籬下就應該要知道很有可能有一天會被人暗地裡X北，你男友說不用給你還真的不給喔？住別人家還這麼理直氣壯，至少做做樣子吧」、「不付錢，講話倒是挺大聲的嘛。自己也不會意思意思付錢，別人說不用就不用是不是？不會做人」、「第一，房子不是你的；第二，看你說話就知道你是不會做人的白目」。

貼文雖掀起討論，但也有網友質疑，「反串嗎？搬走就好啦」、「這文爛到我以為是反串」、「下次別創了」。