信義「手搖一條街」慘賠豪宅翻身　屋主轉手賺近3千萬

記者項瀚／台北報導

位於北市「手搖飲一條街」、永吉路30巷的豪宅「國美商隱」過去曾有住戶賣房，慘賠1900萬元。不過，在該筆賠售之後，大多轉手都是獲利，最新實價揭露6樓戶以1.17億元轉手，前屋主持有12年，大賺近3000萬元。

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▲位於北市「手搖飲一條街」、永吉路30巷的豪宅「國美商隱」。（圖／記者項瀚攝）

信義區永吉路30巷由於手搖飲店林立，被封為「北市手搖飲一條街」。而座落該路段的指標豪宅「國美商隱」，過去曾傳出轉手慘賠案例，2019年時11樓戶以1.05億元交易，換算單價126.3萬元，前屋主賠售1900萬元。

在該筆交易賠售之後，「國美商隱」還出現了12筆轉手交易，賺多賠少，共10筆獲利、2筆賠售。據最新實價揭露，「國美商隱」6樓戶以1億1750萬元交易，換算單價138萬元，前屋主持有12年半，轉手大賺2937萬元，漲幅高達33%，相當驚人。

中信房屋忠孝加盟店經理翼光明表示，「國美商隱」位於永吉路30巷，周圍老屋多、店家林立，與緊鄰的信義計畫區生活環境落差頗大，「但以價差角度來看，信義計畫區屋齡近20年國美系列每坪成交可達190萬元，而永吉路一帶單價138萬元符合行情。」

翼光明表示，過去「國美商隱」曾出現賠售千萬以上交易，應屬個案狀況，觀察社區近3年成交表現，單價落在113~154萬元間，「該區巷內小危老案『亞伯信義雅晑』單價已達150~170萬元，國美屋齡11年，擁建商品牌加持，沒成交150萬元以上，我都覺得沒有特貴。」

▲「國美商隱」近年成交行情整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「國美商隱」的產品定位有些尷尬，第一規劃中大坪數，走豪宅路線，但永吉路30巷又是信義區辦公族覓食聚集鬧區，環境較為吵雜；第二大多數戶別總價落在7000萬元～1億元出頭，卡到北市高價宅限貸令。

不過，葉沛堯說，以商業與交通機能來說，「國美商隱」的地段條件還是非常出色，吃喝採買方便，又緊鄰市政府捷運站、信義計畫區，仍能吸引講究生活機能、並也不排斥舊市區環境的資產客青睞。

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