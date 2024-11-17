「護國神山」不敵金龍風暴　楠梓漢來人銳減7成

▲央行9月祭出信用管制後，楠梓漢看屋潮也銳減。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓自從台積電設廠後，房價一飛沖天，今年不少楠梓預售案，剛開案預約來人就爆滿，連賞屋都要靠關係，央行9月祭出信用管制後，楠梓漢看屋潮出現銳減，專家坦言，高雄賞屋人潮驟減7成，預計會震盪1年，直到台積電進入量產後，陸續吸引自住客進場。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

今年前3季全台房市大好，搶房盛況從北到南，不少民眾深怕排不到預售屋的早鳥看屋名額，甚至還要靠關係擠進名單，不過房市在銀行限貸與央行9月19日祭出第7波信用管制後，買氣大受衝擊，來客量、成交量接連重挫。

高雄楠梓在台積電宣告設廠後，位於楠梓的高大特區近年一直是指標購屋熱區，根據實登，目前楠梓最貴預售案「高大之森」就位於高大特區，在9月央行信用管制前成交，單價達53.4萬元，創楠梓房價新高。

興連城總經理周惠賓表示，央行祭出第7波信用管制措施後，高雄新案來人大減7成，連有產業議題的楠梓也不能倖免，楠梓漢均呈觀望心態，預估未來1年房市買氣持續震盪，要等到台積電高雄廠2025年量產後，上下游產業鏈員工陸續進駐，帶動剛需自住客進場，買氣才會回穩。

▲興連城開發藍田案14日動土，規劃2~3房，預計明年第2季進場。（圖／記者張雅雲攝）



而近期楠梓新案開價也轉趨保守，興連城開發藍田案總銷約17億元，規劃20~41坪、2~3房產品，預計明年第2季進場，外界預估，每坪均價落在40萬元，而同樣位於高大特區，預計明年第1季即將進場的「冠傑UI」2期，外界預計開價45萬元上下，明年新案多趨向保守開價。

周惠賓分析，因為各項土地、原料和人工成本，仍然居高不下，民眾期待房價出現大跌機會不大，不過來人大跌，難有再創價行情。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！ 內行揭：出現這動作「一律是詐騙」