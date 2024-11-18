年增6.3%　雙貸族37.4萬人創新高

▲7月同時背房貸、信貸的「雙貸族」人數達37.4萬人，創歷年最高紀錄。（示意圖／記者周宸亘攝）
記者項瀚／台北報導
7月同時背房貸、信貸的「雙貸族」人數達37.4萬人，創歷年最高紀錄，且年增達6.3%，明顯增加。專家表示，去年底至今年中房市多頭，房價高漲，令不少人產生錯失恐懼的追價心態，使雙貸族人數增加。
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3月央行宣布升息，6月央行再推出第六波信用管制措施，但雙貸族人數與貸款金額仍持續創新高。住商機構觀察聯徵中心數據，全台同時持有房貸、信貸的雙貸族人數截至7月達37萬4871人，創歷年最高紀錄，同時較去年同期增加2萬2258人，年增幅達6.3%，也是歷年同期最高。
此外，平均每人房貸金額591.7萬元、平均每人信貸金額達106.1萬元，也一同創下歷史新高。
|時間
|雙貸族人數(人)
|人數年增幅
|平均每人房貸金額(萬元)
|平均每人信貸金額(萬元)
|2012年
|312,610
|N/A
|313.2
|49.8
|2013年
|294,919
|-5.7%
|324.5
|52.9
|2014年
|286,768
|-2.8%
|344.4
|54.8
|2015年
|283,117
|-1.3%
|359.4
|58.6
|2016年
|283,685
|0.2%
|376.8
|61.3
|2017年
|281,650
|-0.7%
|397.8
|64.3
|2018年
|288,900
|2.6%
|416.1
|66.8
|2019年
|297,484
|3.0%
|434.9
|70.0
|2020年
|309,546
|4.1%
|454.6
|77.4
|2021年
|325,593
|5.2%
|484.7
|83.1
|2022年
|345,376
|6.1%
|523.2
|91.3
|2023年
|352,613
|2.1%
|549.3
|97.4
|2024年
|374,871
|6.3%
|591.7
|106.1
▲歷年7月雙貸族人數與金額統計。（表／記者項瀚製）
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年底至今年中旬的房市多頭，房價高漲，令不少人產生FOMO（錯失恐懼症）追價心態，加上生活壓力，使有不少人會借信貸「度時機」，雙貸族人數大增。
賴志昶補充：「觀察歷年數據，雙貸族人數走勢與房市大盤相符，如2012年房價飆升，當時購屋熱潮延燒全台，讓雙貸族人數也成長至31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數長年保持20餘萬人。」
賴志昶接著表示：「直到2020年歷經疫情後熱錢回台，房市復甦，雙貸族也再突破30萬人大關，到了2023年雖稍有衰退，但該年度下半年因應新青安貸款風潮，雙貸族人數持續飆升，觀察歷月數據至少從2023年5月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄至今。」
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，據央行規範，信貸資金不可流入不動產，建議民眾不要過度槓桿，像是借信貸付頭期款、每月貸款，「但在9月19日央行第七波信用管制後，這樣的現象應告一段落。」
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