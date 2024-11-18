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年增6.3%　雙貸族37.4萬人創新高

▲▼臺灣銀行,銀行,新台幣,匯款,外幣,三倍券兌換,銀行臨櫃業務,存款。（圖／記者周宸亘攝）

▲7月同時背房貸、信貸的「雙貸族」人數達37.4萬人，創歷年最高紀錄。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／台北報導

7月同時背房貸、信貸的「雙貸族」人數達37.4萬人，創歷年最高紀錄，且年增達6.3%，明顯增加。專家表示，去年底至今年中房市多頭，房價高漲，令不少人產生錯失恐懼的追價心態，使雙貸族人數增加。

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3月央行宣布升息，6月央行再推出第六波信用管制措施，但雙貸族人數與貸款金額仍持續創新高。住商機構觀察聯徵中心數據，全台同時持有房貸、信貸的雙貸族人數截至7月達37萬4871人，創歷年最高紀錄，同時較去年同期增加2萬2258人，年增幅達6.3%，也是歷年同期最高。

此外，平均每人房貸金額591.7萬元、平均每人信貸金額達106.1萬元，也一同創下歷史新高。

時間 雙貸族人數(人) 人數年增幅 平均每人房貸金額(萬元) 平均每人信貸金額(萬元)
2012年 312,610 N/A 313.2 49.8
2013年 294,919 -5.7% 324.5 52.9
2014年 286,768 -2.8% 344.4 54.8
2015年 283,117 -1.3% 359.4 58.6
2016年 283,685 0.2% 376.8 61.3
2017年 281,650 -0.7% 397.8 64.3
2018年 288,900 2.6% 416.1 66.8
2019年 297,484 3.0% 434.9 70.0
2020年 309,546 4.1% 454.6 77.4
2021年 325,593 5.2% 484.7 83.1
2022年 345,376 6.1% 523.2 91.3
2023年 352,613 2.1% 549.3 97.4
2024年 374,871 6.3% 591.7 106.1

▲歷年7月雙貸族人數與金額統計。（表／記者項瀚製）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年底至今年中旬的房市多頭，房價高漲，令不少人產生FOMO（錯失恐懼症）追價心態，加上生活壓力，使有不少人會借信貸「度時機」，雙貸族人數大增。

賴志昶補充：「觀察歷年數據，雙貸族人數走勢與房市大盤相符，如2012年房價飆升，當時購屋熱潮延燒全台，讓雙貸族人數也成長至31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數長年保持20餘萬人。」

賴志昶接著表示：「直到2020年歷經疫情後熱錢回台，房市復甦，雙貸族也再突破30萬人大關，到了2023年雖稍有衰退，但該年度下半年因應新青安貸款風潮，雙貸族人數持續飆升，觀察歷月數據至少從2023年5月起，雙貸族人數即持續刷新歷史最高紀錄至今。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，據央行規範，信貸資金不可流入不動產，建議民眾不要過度槓桿，像是借信貸付頭期款、每月貸款，「但在9月19日央行第七波信用管制後，這樣的現象應告一段落。」

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關鍵字：雙貸族信貸房貸房市住商信義房屋

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