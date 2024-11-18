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剛畢業菜鳥購屋頭期信貸+父母贊助　網友：還得起？

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友在臉書粉專《靠北建商》發問，公司菜鳥在今年用新青安買房，而且是靠爸媽給的頭期款加信貸，之後有能力償還房貸嗎？（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新青安去年8月上路為房市買氣點起一把大火，又有轉租、人頭戶亂象頻傳，掀起一股新青安之亂，有網友在臉書粉專《靠北建商》直言，沒想到同公司剛大學畢業入職的菜鳥也在今年用新青安買房，而且是靠爸媽給的頭期款加信貸，忍不住發問，真的有能力償還房貸嗎？

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

該名網友上網在臉書粉專《靠北建商》PO文，透露今年常常聽到同事討論買房問題，但沒想到連剛大學畢業入職的菜鳥，在4月時居然說他已購屋，房價1280萬元，薪水才3萬多元，就算加班加到吐也才約4.8萬元。

經過同事解說才知道，原來他是靠爸媽贊助，加上自己信貸湊成的頭期款，且才過1個月，同部門居然有5位新鮮人買房，也都是類似做法，入手1000萬元以上的房子。

原PO發現，不少公司新鮮人都是大學剛畢業就敢買房，且都是用新青安貸款，幾乎每一個都貸款到最高限額1000萬元，忍不住懷疑剛畢業的菜鳥，真的有能力可以償還房貸嗎？PO文一出引發不少網友熱議。

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲若薪資財力偏低，收支比緊繃，銀行會要求提供保證人才有可能核貸。（圖／記者張雅雲攝）

有網友坦言，「會投資不是正道，投對胎才是王道。」、「爸媽才是重點啊！」也有網友認同「5年脫手房價漲幅比薪水多。」、「5年後繳不出來賣掉，就算平轉，這5年來就當作是繳房租，只是房東是自己。」

東昶景房仲企業業務吳凱文分析，以原PO同事入手的總價1280萬元換算，自備2成約256萬元，不足部分可用一般房貸申貸，若以貸款30年、利率2%換算，一開始寬限期，房貸每月約2萬元，若寬限期結束，每月還款負擔增加到4.1萬元，壓力倍增。

吳凱文建議，過戶前須把信用貸款還清，以免影響未來銀行貸款成數，若薪資財力偏低，收支比緊繃，銀行會要求提供保證人才有可能核貸，且寬限期結束後，雖然有後援就沒問題，但每月現金流過度吃緊，購屋前仍要衡量財務能力，避免資金壓力過大。

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關鍵字：房市買房新青安菜鳥房貸

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