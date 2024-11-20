租賃業成打炒房破口？若「借錢給不動產業」　財長：確實會成漏洞

▲財政部長：若租賃業再把錢借給不動產業，確實會成為漏洞。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

立委18日關切租賃融資公司恐成打炒房破口，財政部長莊翠雲表示，8家公股銀貸給融資租賃業授信餘額約新台幣1100億元，若租賃業再把錢借給不動產業，確實會成為漏洞，現已指示行庫加強查核，尤其資金流向務必確實檢核，其用途是否與申貸時相符。

立法院財委會18日審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，莊翠雲率相關局處首長列席備詢。

民進黨立委王世堅質詢時指出，銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，但租賃融資公司不受此限，成為打炒房破口。

莊翠雲回應，截至目前，8家公股行庫貸給融資租賃業授信餘額大約1100億元，其中給3大租賃業者的授信餘額是約617億元；如果融資租賃業再把錢借給不動產業者，確實就如同立委所說，成為銀行法第72條之2規定的漏洞，這是必須重視的議題。

莊翠雲表示，財政部日前也召集公股行庫，指示加強查核，包含貸前審核以及貸後管理，尤其資金流向務必確實檢核，其用途是否與申貸時相符，還是其實流到其他管道。