岡山知名火鍋店屋主開價4.28億賣　一次回收「63年租金」

▲老牌火鍋店「極鮮火鍋」2020年進軍岡山展店，屋主無預警開出4.28億元求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2004年成立的老牌火鍋店「極鮮火鍋」，全台有6家分店，2020年進軍岡山展店，同店面還有該集團的燒肉連鎖店「燒肉神保町」，2品牌在岡山開店4年，屋主突開出4.28億元求售，根據銷售資料指出，年租金約670萬元起，屋主等同一次想回收63年租金。

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「極鮮火鍋」2004年成立，在高雄是老字號火鍋店，主打多種湯底加上吃到飽的沙拉吧、飲料、火鍋食材等，大受民眾歡迎，目前全台共有6家分店，分布在高雄、台南、新北市，2020年到岡山展店，同棟還有另一間極鮮餐飲集團旗下的燒肉連鎖店「燒肉神保町」，同樣是2020年進駐，目前在全台也有2家分店。沒想到才4年，近期屋主突然開出整棟4.28億元出售。

根據銷售資料，該透天店面位於中山北路，土地坪數408.6坪、建物總坪642.9坪，屋齡5年，年租金約670萬元起，投報率約1.5%，土地分區為商業區，以地價換算，單坪約104.7萬元。實登租金及價格均無紀錄。

▲中山北路有捷運岡山車站，今年6月底試營運，平日有穩固的在地客群，假日商圈人潮活絡，有足夠消費力支撐。（圖／記者張雅雲攝）

東昶景房仲業務吳凱文表示，岡山若扣除畸零地、特殊交易等物件，目前單坪最貴地價為80萬元，以地價來看是略高於區域行情，但若是自用兼收租，租金效益加上養地也有一定經濟效益。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店東蔡岳霖分析，中山北路有捷運岡山車站，今年6月底試營運，離樂購廣場也不遠，平日有穩固的在地客群，假日商圈人潮活絡，有足夠消費力支撐。

中山北路沿線以透天店面為主，屋齡多為20年上下，主力地坪20坪、地上3樓，隨捷運通車，從施工期總價約2000萬元，目前也漲到2400~2500萬元，釋出量也不多，單坪租金落在1000~1300元，租金也有1~2成漲幅。

吳凱文表示，第一階段從岡山高醫站到岡山車站的該段中山北路，捷運施工結束，陸續吸引不少店家回流，不過未來還有紅線延伸線第二階段，將繼續施工延伸到路竹，未來還有交通黑暗期。

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