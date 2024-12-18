ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

入主機捷正核心　「遠雄敦富」以LDK設計打造幸福生活

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「遠雄敦富」從細節處可以感受到遠雄建設的用心， LDK空間規劃符合新時代的需求，讓人對未來充滿期待。（圖為遠雄敦富２房樣品屋實景拍攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯機捷重劃區的年度新案「遠雄敦富」座落機捷主幹道的敦富路上，擁有一快（74快速道路）、二捷運（G0、G3） 、雙鐵（松竹站、頭家厝站），三面臨路優勢，串聯起新世代幸福藍圖，且基地正對紅瓦厝公園、鄰近好市多，步行即可享受芬多精與便利賣場。

「遠雄敦富」鄰25米敦富路與南興北一路交叉，黃金十字軸呈現出三面臨路稀有的恢宏格局，全案以「悠遊」之姿替生活定錨，景觀精品宅規劃吸引不少買家目光。

據了解，已購客戶對「遠雄敦富」給予高度評價，最滿意的除了地段位置外，建材用料的高品質以及格局規劃的精細度備受好評。已購客戶表示：「從細節處可以感受到遠雄建設的用心，例如：建材配備區域水準之上、LDK空間規劃符合新時代的需求，讓人對未來充滿期待。」

其次，社區環境的規劃與管理也深受好評，綠化完善、公設豐富，營造了舒適宜居的氛圍。已購客戶表示：「複層式露臺的景色遠眺近觀都不同，為生活增加了更多想像，未來的生活品質可以明顯提升，孩子也有了更多玩耍的空間。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲開放式LDK指的就是客廳Living room、餐廳Dining room和廚房Kitchen，三大空間串聯在一起少了阻礙視覺與光線的隔間，讓空間更放大，創造了更寬敞明亮的居家氛圍。（圖為情境示意）

除了基地、外觀、公設規劃多元，目前因應生活樣態改變，室內主流的LDK設計更是「遠雄敦富」的一大亮點。開放式LDK指的就是客廳Living room、餐廳Dining room和廚房Kitchen，三大空間串聯在一起，從玄關、廚房領域、客廳一路延伸到陽台造景，少了阻礙視覺與光線的隔間，讓空間更放大、讓動線完美串接，同時保持公私領域各自獨立，在有限的空間，創造無限的生活想像。

LDK設計不僅提升家庭成員之間的互動頻率，讓家人更容易在日常生活中彼此陪伴，也創造了更寬敞明亮的居家氛圍。再透過家具擺設、空間區隔等方式，來劃分不同功能區域，平衡家人間各自的需求。

綜觀大北屯在各項利多加持下，展現極佳的發展潛力，包含漢神洲際百貨即將試營運、台中巨蛋開創更具展望性、以及百億投資的市醫特區將提升區域的醫療品質，內外加乘建構起市場對未來的信心。

遠雄敦富行銷協理楊士瑩表示：「整體大北屯未來發展備受看好，便捷的交通網絡和完善的都市規劃，將持續提升機捷特區的區域價值。」上市櫃建商看見機捷特區的前景和日益完善的便捷生活圈，紛紛積極佈局進行購地整合，機捷特區未來勢必有不錯增值潛力。

遠雄敦富基本資料
基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口
接待中心：台中市北屯區敦富路437號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/6srt2h

關鍵字：機捷特區遠雄敦富幸福潮藍圖高品質建材開放式LDK

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中土地公告現值均漲3.69%　新光三越蟬聯19年地王

台中市2025年公告土地現值出爐，根據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市平均上漲3.69%，為連續5年調漲。值得注意的是，全台百貨店王台中新光三越為第19度蟬聯台中「地王」，明年公告土地現值每坪約236萬元，相較2024年小漲4萬元。

20分鐘前

不是標錯價！　老商辦持分法拍底價腰斬「還比市價貴5倍」

台中出現一筆獵奇法拍，位於南屯區主幹道五權西路二段的商辦大樓，出現一筆高價法拍案，但驚奇的是該物件已經進入第四拍，總面積78坪的空間，債務人僅持有1/3，底價從1億500萬元降到4970萬元，但單價拆算133萬元，仍比該大樓身價多了5倍。

47分鐘前

全台存款餘額曝！台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

台灣各縣市金融機構存款餘額出爐！根據金管會統計，存款餘額第一名為台北市，高達23兆元，而新北市與台中市則分居二、三名。人均存款的部分，台北市也位居第一名，人均存款高達925萬元，然而，新竹市雖存款總額僅約2.3兆元，排在第七名，但人均存款卻高達518萬元，是全台第二名，貼文掀起討論。

1小時前

靠「教訓屋」加速都更！　鄉林將投資2200億整合北市11萬坪地

「『鄉林中山賦』整合有切出一小角，我們把它稱為『教訓屋』，太好用了，讓地主們知道，不要（都更），那就會像那樣子。」鄉林集團董事長賴正鎰談起近期都更心得，並宣布預計投入2200億元，整合北市中山區11萬坪土地，要在15年內開發整合。

1小時前

央行未祭第八波信用管制　鄉民傳：7.5波來了！優付案小心

央行19日即將召開第四季理監事會，央行總裁楊金龍是否宣布第八波信用管制成外界關注焦點，有網友透露，先不管第八波會不會加碼，之前採優惠付款的預售案，現在申貸時傳出被金融機構將優付部分，自最高貸款額度內扣除，堪稱7.5波信用管制已經來了。

2小時前

預售屋買「未來價」被當韭菜割？　估價師告訴你「關鍵估值秘訣」

如何評估預售屋價值？最新一集《地產詹哥老實說》邀請台北市估價師公會理事長鐘少佑，他強調需預先把房屋「未來」才顯現的優劣勢考慮進去，像是房屋看出去的景觀、梁的位置都會影響，而周圍公共建設也得分析是否對房價有顯著加分。另外，也可以從建照、使照量來判斷一個重劃區發展。

3小時前

葛萊美獎得主揭秘自然與安定的力量  「遠雄峰蘊」穩居高雄科工天際森林

遠雄建設於繁華的高雄都心打造「遠雄峰蘊」，特別邀請到亞洲美食天王陳鴻、唱片設計大師蕭青陽、結構技師陳村林等3位大師，共同探討自然與安定的靈感交匯。三人透過對談，分享了他們在創作、設計中的「安定」見解，並揭開了「遠雄峰蘊」以自然與穩固結構帶給住戶的獨特居住美學。

4小時前

30秒進橋科！3字頭入主橋科首排　「鳳凰橋科ONE」科技新貴首選

北高雄四大科學園區將扮演北高雄發展的領頭羊，預估會釋出4萬名的高薪資、高科技產業的就業機會，也會帶動當地的薪資成長以及住宅需求」，其中，橋頭科學園區更是亮點，吸引眾多半導體及科技大廠進駐，開發進度已超前3%

4小時前

入主機捷正核心　「遠雄敦富」以LDK設計打造幸福生活

台中北屯機捷重劃區的年度新案「遠雄敦富」座落機捷主幹道的敦富路上，擁有一快（74快速道路）、二捷運（G0、G3） 、雙鐵（松竹站、頭家厝站），三面臨路優勢，串聯起新世代幸福藍圖，且基地正對紅瓦厝公園、鄰近好市多，步行即可享受芬多精與便利賣場。

5小時前

第一凶宅「錦新大樓」大地主竟是海霸王！　美女前議員家族也是

隨著有「台北猛鬼大樓」稱號的西寧國宅啟動公辦都更，即將於明年進入搬遷拆除程序，「北市第一凶宅」錦新大樓也敲碗盼重生。CTWANT記者調查錦新大樓地主，除了前議員李婉鈺家族，意外發現專收不良資產、財力深不可測的海霸王集團，也是地主之一。

5小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中熱門重劃區傳賠售　8個月認..

央行未祭第八波信用管制　鄉民傳..

第一凶宅「錦新大樓」大地主　竟..

盤點新店4大聯開宅房價　七張站..

基隆長庚商圈2字頭大樓夯　買盤..

批政策錯誤　臺中建經新任理事長..

預售屋買「未來價」被當韭菜割？..

換屋族簽切結書換「解限貸」　掛..

頂加、一樓都更較值錢嗎？專家：..

金龍海嘯！　預售屋交易大減7成

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中土地公告現值均漲3.69%..

不是標錯價！　老商辦持分法拍底..

台北市人均存款「高達925萬元..

靠「教訓屋」加速都更！　鄉林將..

央行未祭第八波信用管制　鄉民傳..

預售屋買「未來價」被當韭菜割？..

「遠雄峰蘊」高雄科工天際森林

30秒進橋科！3字頭入主橋科首..

入主機捷正核心　「遠雄敦富」以..

第一凶宅「錦新大樓」大地主　竟..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366