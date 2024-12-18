入主機捷正核心　「遠雄敦富」以LDK設計打造幸福生活

▲「遠雄敦富」從細節處可以感受到遠雄建設的用心， LDK空間規劃符合新時代的需求，讓人對未來充滿期待。（圖為遠雄敦富２房樣品屋實景拍攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北屯機捷重劃區的年度新案「遠雄敦富」座落機捷主幹道的敦富路上，擁有一快（74快速道路）、二捷運（G0、G3） 、雙鐵（松竹站、頭家厝站），三面臨路優勢，串聯起新世代幸福藍圖，且基地正對紅瓦厝公園、鄰近好市多，步行即可享受芬多精與便利賣場。

「遠雄敦富」鄰25米敦富路與南興北一路交叉，黃金十字軸呈現出三面臨路稀有的恢宏格局，全案以「悠遊」之姿替生活定錨，景觀精品宅規劃吸引不少買家目光。

據了解，已購客戶對「遠雄敦富」給予高度評價，最滿意的除了地段位置外，建材用料的高品質以及格局規劃的精細度備受好評。已購客戶表示：「從細節處可以感受到遠雄建設的用心，例如：建材配備區域水準之上、LDK空間規劃符合新時代的需求，讓人對未來充滿期待。」

其次，社區環境的規劃與管理也深受好評，綠化完善、公設豐富，營造了舒適宜居的氛圍。已購客戶表示：「複層式露臺的景色遠眺近觀都不同，為生活增加了更多想像，未來的生活品質可以明顯提升，孩子也有了更多玩耍的空間。」





▲開放式LDK指的就是客廳Living room、餐廳Dining room和廚房Kitchen，三大空間串聯在一起少了阻礙視覺與光線的隔間，讓空間更放大，創造了更寬敞明亮的居家氛圍。（圖為情境示意）

除了基地、外觀、公設規劃多元，目前因應生活樣態改變，室內主流的LDK設計更是「遠雄敦富」的一大亮點。開放式LDK指的就是客廳Living room、餐廳Dining room和廚房Kitchen，三大空間串聯在一起，從玄關、廚房領域、客廳一路延伸到陽台造景，少了阻礙視覺與光線的隔間，讓空間更放大、讓動線完美串接，同時保持公私領域各自獨立，在有限的空間，創造無限的生活想像。

LDK設計不僅提升家庭成員之間的互動頻率，讓家人更容易在日常生活中彼此陪伴，也創造了更寬敞明亮的居家氛圍。再透過家具擺設、空間區隔等方式，來劃分不同功能區域，平衡家人間各自的需求。

綜觀大北屯在各項利多加持下，展現極佳的發展潛力，包含漢神洲際百貨即將試營運、台中巨蛋開創更具展望性、以及百億投資的市醫特區將提升區域的醫療品質，內外加乘建構起市場對未來的信心。

遠雄敦富行銷協理楊士瑩表示：「整體大北屯未來發展備受看好，便捷的交通網絡和完善的都市規劃，將持續提升機捷特區的區域價值。」上市櫃建商看見機捷特區的前景和日益完善的便捷生活圈，紛紛積極佈局進行購地整合，機捷特區未來勢必有不錯增值潛力。

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6srt2h