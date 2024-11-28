草悟道沿線新案大小基地差10倍　房仲：總價的抉擇

▲台中市草悟道沿線受惠勤美洲際酒店開幕，串連人文氣息、商業氛圍濃厚的勤美商圈，近期草悟道沿線200坪左右的小基地推案大爆發。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市草悟道沿線受惠勤美洲際酒店開幕，串連人文氣息、商業氛圍濃厚的勤美商圈，近期草悟道沿線200坪左右的小基地推案大爆發，已推案的有「永宏草悟道」、「七月埕」，信義房屋專家表示該區皆為大坪數產品總價都3000萬元以上，符合首購族的總價相對稀有。

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盤點近期3個草悟道沿線周邊推案包含「永宏草悟道」基地面積139坪、「七月埕」226坪、沅恆建設購入中興街土地則為174.54坪，都是小基地建案，但是地處蛋黃區核心區段，地段、坪數規劃優勢，反映在銷售上，如「永宏草悟道」實登最高價已來到每坪70.21萬元、「七月埕」實登高價則為63.19萬元。

▲草悟道沿線土地稀缺，推案呈現2級化發展，不是小基地、小坪數，就是超大基地、大坪數。（圖／記者陳筱惠攝）

另外北部建商沅恆建設10月在中興街上購入土地，現場也已搭起圍籬，預告即將推案。有趣的是，草悟道沿線土地稀缺，推案呈現2級化發展，不是小基地、小坪數，就是超大基地、大坪數，如進入交屋潮的豪宅產品「勤美之森」、「老佛爺」就是位居草悟道核心區段，開發面積分別為2609坪、1931坪，幾乎是同區域小基地建案的10倍大。

信義房屋公益忠明店曾志凱表示：「以草悟道沿線來說，中古屋基本都是60坪以上起跳，最低的總價都需要3000萬元以上，以小基地新案來講，推出2房產品、坪數約25～30坪左右，是該路段相對稀有且首購族可負擔的產品。」

▲在市中心土地越來越難取得的情況下，專家認為，草悟道沿線這類小基地案將會越來越多，房型也會越來越小。（圖／記者陳筱惠攝）

面對市況，曾志凱說：「以西區上個月成交件數來說，大約僅4、50件，且成交相當極端，不是套房產品就是豪宅等級，基本上都採現金交易，屬於與此次打炒房無關的族群。」

因此他認為，在市中心土地越來越難取得的情況下，草悟道沿線這類小基地案將會越來越多，房型也會越來越小，來因應市場可負擔的總價。

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