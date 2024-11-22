美國夢更難了！首購族平均年齡38歲創新高　想買房年薪要350萬

▲美國夢愈來愈遙遠。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

在美國打拚白手起家，買進人生第一間房子的「美國夢」，但著名私人持股房地產公司CEO佛里曼（Bess Freedman）表示，在如今的環境中，要達到這點卻變得越來越具挑戰性。房價飆升、住房供應短缺以及房貸利率上升等因素都大幅影響了住房負擔能力。

綜合外電報導，佛里曼以2024年第三季度為例，美國的單戶住宅中位價格達到40萬8900美元（約新台幣1328萬元），相較五年前上漲了49%。要負擔這樣的房子，一個家庭的年收入需要達到10萬7,700美元（約新台幣349萬元）。

此外，首購族的平均年齡已上升至38歲，創下歷史新高，反映了年輕一代在進入房市時面臨的財務困難。

儘管如此，一些專家指出，目前的市場狀況可能為潛在買家提供機會。近期住房庫存增加，並且房價下調的情況更多，這可能為買家提供更好的選擇和議價空間。

然而，整體而言，住房負擔能力問題在許多地區仍然存在。解決這些挑戰需要採取全面的策略，例如增加住房供應，以及制定支持首購族的政策。

不過隨著美國總統當選人川普明年上任，通膨回降至2％的趨勢已經停滯，川普將提高中國關稅以及各項政策偏好等，可能都代表著，川普更傾向以高通膨經濟政策的方式治理國家。