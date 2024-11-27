金龍風暴後屏東房價站4字頭　在地人喊：扯爆

▲9月19日央行祭出第7波信用管制，10月屏東市有新案成交價站上4字頭，創區域新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年全台房價漲勢驚人，連屏東縣蛋白區房價都飆上3字頭，9月19日央行祭出第7波信用管制，屏東市區10月有新案成交單價站上4字頭，達40.6萬元，再創屏東市房價新高。不少在地人直呼「扯爆了」！

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屏東市房市因有屏東科技園區、高鐵南延等議題助攻，房價快速飆漲，根據實登，屏東市今年首度出現住宅大樓4字頭房價，10月10日有新案成交價達40.6萬元，也是央行9月19日祭出第7波用管制後的新行情，再創區域成交價新高，不少在地人也傻眼，直呼「扯爆了！怎麼連屏東都出現4字頭。」

▲有預售案位於屏東市公園東路，成交價達40.6萬元，為屏東市有史以來首度有建案站上4字頭。（圖／翻攝自實價登錄）



該預售案為「萬吉謙山」位於屏東市公園東路，位於高樓層，坪數為51.28坪，總價為1930萬元，換算單價達40.6萬元，也是屏東市有史以來首度有建案站上4字頭，該社區已公布實登共有9件，成交價介於32.3~40.6萬元，均價也有36.1萬元。

中洲建設總經理黃瀚霆表示，屏東市近年建設利多不斷，包括有不少產業園區設立、南鐵東移、屏東榮總醫院完工、義大醫院動工等議題，加上正在規劃的高屏東西向第2條快速公路，將形成高屏生活圈，新推案也從過去的透天產品，逐漸轉型成大樓、華廈。

▲屏東市近年建設利多不斷，包括有不少產業園區設立、南鐵東移、屏東榮總醫院完工、義大醫院動工等議題，。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動産尊皇屏東瑞光加盟店東楊信華指出，「萬吉謙山」位於屏東蛋黃區，附近就是屏東大學，生活機能發達，加上針對換屋族群，建材、配備都全面升級，帶動單價相對較高，相對屏東市目前以首購大樓為主流的新案，可吸引換屋客層入手，又長期在屏東在地推案，也有品牌效應。

黃瀚霆表示，以購屋客層來說，屏東一向以自住客為主，多為在地二代首購或換屋，交易量也相當穩定，不易出現房價暴漲、暴跌的情況，目前屏東市預售案房價多落在30~35萬元。

而在第7波信用管制後，仍有民眾勇於高價進場，多半是看好屏東未來發展，認為未來台積電有機會進駐屏東科學園區，複製高雄廠帶動周邊房價的經驗。

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