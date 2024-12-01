高鐵南延採「高雄方案」？　在地：地板價再跌也有限

▲高鐵南延屏東路線採「左營方案」還是「高雄方案」近期炒得沸沸揚揚，交通部鐵道局27日舉行說明會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵南延屏東路線採「左營方案」還是「高雄方案」近期炒得沸沸揚揚，交通部鐵道局27日舉行說明會，說明經高雄車站往屏東方案，民眾各有正反意見。根據實登統計，今年火車站房市成交量已出現下滑，成交均價為21.95萬元，專家無奈表示，已經地板價再跌也有限。

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鐵道局27日簡報說明，高鐵延伸屏東路線，行政院去年同意「左營方案」部分路段改沿高屏2快續行評估，但在環評階段公開說明會中，石化業者、地方民意代表以路線緊鄰台塑仁武廠，有公共安全隱患強烈反對。

因此，鐵道局另提出進入高雄車站的「高雄方案」，此案主要以潛盾工法進行，已完工綠園道全長87%、面積95%不受影響。鐵道局長楊正君表示，「高雄方案」就是沿台鐵原地面路線左營區主要影響崇德路，將分3階段施工，以維持交通，也會盡最大努力，把地面拆遷戶數降到最低，全案預計將在年底前確定。

然而沿線交通可能陷入黑暗期，有現場民眾直接反對「高雄方案」。不過也有南高民眾認為，目前南高雄有逐漸沒落跡象，非常需要高鐵在高雄車站設站帶來人潮與運量。

▲2023年高雄站每日平均進出站旅運人次為2萬6020人次，遠低於台北、桃園、中壢、台中、台南、板橋等六都主要都市。（圖／翻攝自2023年台灣鐵路統計年報）

根據2023年臺灣鐵路統計年報顯示，2023年高雄站每日平均進出站旅運人次為2萬6020人次，遠低於台北、桃園、中壢、台中、台南、板橋等六都主要都市。

至於高雄車站周邊房市，根據高雄實價網統計，高雄車站周邊屋齡5年以上大樓房價，今年均價為21.95萬元，在蛋黃區相對親民，也是高雄近年在台積效應下的價格窪地，近3年成交量也從75件減為47件，大幅減少6成。

住商不動產七賢加盟店東祝遵評指出，高雄車站位於三民區，早期是傳統南高蛋黃區，近年卻因人口外流、交通黑暗期等因素，加上新案不多成為房價窪地。此外，目前火車站前空置店面相當多，單坪月租金約1500~2000元，以市中心來說不算高，但是接手疲軟，招租期也長，還有不少店面貼出招租、出售廣告。

祝遵評表示，該區不少屋齡約30年大樓，多落在每坪15~20萬元，價格相對親民，若高鐵增設高雄站，對南高來說，雖然會有施工的陣痛期，但長遠來看可促進城市發展，加上目前房價已堪稱「地板價」，要再跌空間也極度有限。

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