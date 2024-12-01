ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這站漲幅46.5%最驚人

▲▼ 台灣大道,西屯,沙鹿,捷運藍線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中捷藍線沿線20座車站房價走勢，沙鹿區漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運藍線基本設定力拼10年內完工，業者統計台中市政府與實價登錄資料，觀察中捷藍線沿線20座車站房價走勢，每坪均價從21~38萬元不等，其中沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

捷運藍線沿線近25公里成為海線大利多，從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人，串聯起海線至市區交通與產業命脈，未來隨著捷運工程完工，其中位於沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上。

▼中捷藍線沿線20座車站房價走勢一覽表

車站編號 車站暫定名稱 2024年平均房價 (萬元/坪) 2021年平均房價 (萬元/坪) 漲跌幅
B01 台中港站 21.3 20.7 2.9%
B02 梧棲站 21.4 20.1 6.5%
B03 大庄站 22.8 21.2 7.5%
B04 沙鹿站 31.6 26.8 17.9%
B05 竹林站 34.0 23.6 44.1%
B06 靜宜大學站 29.6 20.2 46.5%
B07 弘光科大站 32.4 23.6 37.3%
B08 正英路站 32.4 23.6 37.3%
B09 東海別墅站 25.4 20.3 25.1%
B10 東海大學站 26.4 23.1 14.3%
B11 澄清醫院站 31.7 26.2 21.0%
B12 福安站 37.6 30.4 23.7%
B13 朝馬站 38.8 34.47 12.6%
B14 市政府站 36.6 33.9 8.0%
B15 忠明國小站 34.5 30.8 12.0%
B16 科博館站 33.8 30.3 11.6%
B17 茄苳腳站 30.0 28.1 6.8%
B18 第二市場站 26.9 27.6 -2.5%
B19 台中車站 28.7 29.4 -2.4%
B20 帝國製糖廠站 31.1 30.9 0.6%

且同時也在11月份，台中市政府公布沙鹿區為海線首區人口數突破10萬人的行政區，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台中海線行政區隨著捷運藍線、台中港市鎮中心等議題，吸引品牌建商相繼進駐，房價起漲力道強勁。」

根據實價登錄，台中捷運藍線20處站點中，以沙鹿區內的B05至B08站漲勢最驚人，4處站點行經竹林、靜宜大學、弘光科大以及正英路，區域比較2024年與2021年房價，漲勢達37~46%，為各站點最高。

▲台中捷運藍線路線圖。（圖／台中市府提供）

▲中捷藍線沿線20座車站地點位置圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對此，住商不動產中區協理賴萬分析：「沙鹿本身位處台中港與台中市區之間，除有兩間知名大專院校，還有知名醫療院所，同時鄰近中部科學園區，更是台中國際機場所在之處，在產業、交通機能匯集之下，加上台中捷運議題加持，致使區域房價增長力道有目共睹。」

▲▼ 台灣大道,西屯,沙鹿,捷運藍線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲捷運藍線沿線近25公里從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人。（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，台中捷運藍線各站點中，台中車站周邊的B18至B20站，房價漲勢相對較小，賴志昶認為：「位處台中市舊市區，惟區域市場供給以舊大樓、公寓物件為主，本身街廓環境較顯老舊。」

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

關鍵字：台中房價沙鹿捷運藍線住商漲幅10年行政區房市

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房撿便宜時機到了？他「別想買在最低點」：行情在絕望中誕生

央行打炒房至今已讓房市漸漸轉冷，買房撿便宜的時機到了嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，景氣循環是很正常的事，熱過頭要休息，但不要奢求可以「買在最低點、賣在最高點」，能夠買在相對低點就已經很不錯了，同時也列出自2000年後的房市景氣循環，強調「行情在絕望中誕生、在半信半疑中成長，在熱絡中毀滅」。

6分鐘前

等我死了房子送給你！　想全拿遺產法官這樣說

最近來協會諮詢的民眾，很多人都提到一個法律上的專有名詞，就是「死因贈與」，他們都說曾聽某些專家在演講或網路上說可以利用「死因贈與」來規避特留分，也就是說，利用死因贈與，就可以將遺產都留給自己喜歡的人，而對於那些自己不喜歡不想要給繼承的對象，可以利用死因贈與方式，合法的讓一毛錢都不留給他們繼承。

29分鐘前

廚餘機一開臭整屋！他崩潰：比便祕3天拉出的還臭　全場搖頭揪錯

家裡除了必備掃地機器人、洗碗機、烘衣機等，還有人會買廚餘機。一名網友抱怨，花錢買廚餘機被笑是智商稅，還被罵白痴，這種委屈誰懂。

38分鐘前

打炒房發威！Q3中南部轉空領跌　專家估止跌時間

央行9月祭出信用管制後，近期房市交易量進入急凍階段，吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，預計七都第4季將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動，要到2026年才止跌。

1小時前

怕會住膩！她猶豫「買房 or 租屋？」　網一面倒：原因簡單粗暴

每個人的想法不同，若有一定的資產，會選擇買房還是租房？近日有網友發文表示，她其實算是買房族，但她同時又心想著，若是租房的話，就能想住哪裡就住哪，因此猶豫不已，大家都怎麼選呢？貼文曝光後，引發網友討論。

1小時前

跟對面住戶對看超尷尬「買房會考慮棟距？」　內行曝最佳距離

棟距會影響到住家採光、視野等等，是買房重要的參考條件之一。就有網友表示，很多高樓雖然有棟距，但為了避免跟對面大樓住戶「互視」，永遠是把窗簾拉上；有的是在大路旁或高架旁，吵雜聲大，不禁好奇「到底多少距離，才是能避免這種尷尬？」對此，信義房屋專家給出公式。

2小時前

存款600萬！想買新北1600萬房「他問該梭哈？」　網一看搖頭

一名30歲網友年收約140萬，存款600萬，目前名下無房的他萌生買房念頭，並看中新北1600萬的新成屋，由於沒有相關經驗，他發文求問「這樣子梭哈買房是OK的嗎？」而網友看完紛紛搖頭，建議他要留點現金，同時也不要認為一定能貸到40年。

2小時前

Q3七都房價指數曝　2縣市大樓漲幅收斂

2小時前

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

桃園市都市更新專案辦公室自今年8月成立，住宅發展處團隊利用周末到桃園、中壢和龜山等地舉辦了社區說明會，11月份已辦理了6場。其中正光花園新城於101年判認為海砂屋，遲遲沒有進一步重建規劃，現在結合「防災都更專案」不僅可增加重建容積外，目前也已過半住戶同意轉軌為公辦都更，突破社區12年來難以整合的困境。

3小時前

捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這站漲幅46.5%最驚人

台中捷運藍線基本設定力拼10年內完工，業者統計台中市政府與實價登錄資料，觀察中捷藍線沿線20座車站房價走勢，每坪均價從21~38萬元不等，其中沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。

7小時前

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

高鐵南延採「高雄方案」？　在地..

台積電老鳥曝5年學弟「第3間認..

Q3七都房價指數曝　2縣市大樓..

「基隆王」千坪汽旅開發案現身　..

新竹、三重案今年賣破3百億　祝..

「年薪120萬」買不起新竹房！..

天冷喝熱水！「1家電」比電熱水..

房客偷電失聯　女屋主被追討21..

陸富豪搶買「萬通2011」慘淪..

存款600萬！想買1600萬房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房撿便宜時機到了？他：行情在..

等我死了房子送給你！　想全拿遺..

廚餘機一開臭整屋！他崩潰：比便..

打炒房發威！Q3中南部轉空領跌..

她猶豫「買房 or 租屋？」　..

買房會考慮「棟距」？最佳距離公..

存款600萬！想買1600萬房..

Q3七都房價指數曝　2縣市大樓..

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡..

捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366