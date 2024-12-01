捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這站漲幅46.5%最驚人

▲中捷藍線沿線20座車站房價走勢，沙鹿區漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運藍線基本設定力拼10年內完工，業者統計台中市政府與實價登錄資料，觀察中捷藍線沿線20座車站房價走勢，每坪均價從21~38萬元不等，其中沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。

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捷運藍線沿線近25公里成為海線大利多，從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人，串聯起海線至市區交通與產業命脈，未來隨著捷運工程完工，其中位於沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上。

▼中捷藍線沿線20座車站房價走勢一覽表



車站編號 車站暫定名稱 2024年平均房價 (萬元/坪) 2021年平均房價 (萬元/坪) 漲跌幅 B01 台中港站 21.3 20.7 2.9% B02 梧棲站 21.4 20.1 6.5% B03 大庄站 22.8 21.2 7.5% B04 沙鹿站 31.6 26.8 17.9% B05 竹林站 34.0 23.6 44.1% B06 靜宜大學站 29.6 20.2 46.5% B07 弘光科大站 32.4 23.6 37.3% B08 正英路站 32.4 23.6 37.3% B09 東海別墅站 25.4 20.3 25.1% B10 東海大學站 26.4 23.1 14.3% B11 澄清醫院站 31.7 26.2 21.0% B12 福安站 37.6 30.4 23.7% B13 朝馬站 38.8 34.47 12.6% B14 市政府站 36.6 33.9 8.0% B15 忠明國小站 34.5 30.8 12.0% B16 科博館站 33.8 30.3 11.6% B17 茄苳腳站 30.0 28.1 6.8% B18 第二市場站 26.9 27.6 -2.5% B19 台中車站 28.7 29.4 -2.4% B20 帝國製糖廠站 31.1 30.9 0.6%

且同時也在11月份，台中市政府公布沙鹿區為海線首區人口數突破10萬人的行政區，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台中海線行政區隨著捷運藍線、台中港市鎮中心等議題，吸引品牌建商相繼進駐，房價起漲力道強勁。」

根據實價登錄，台中捷運藍線20處站點中，以沙鹿區內的B05至B08站漲勢最驚人，4處站點行經竹林、靜宜大學、弘光科大以及正英路，區域比較2024年與2021年房價，漲勢達37~46%，為各站點最高。

▲中捷藍線沿線20座車站地點位置圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對此，住商不動產中區協理賴萬分析：「沙鹿本身位處台中港與台中市區之間，除有兩間知名大專院校，還有知名醫療院所，同時鄰近中部科學園區，更是台中國際機場所在之處，在產業、交通機能匯集之下，加上台中捷運議題加持，致使區域房價增長力道有目共睹。」

▲捷運藍線沿線近25公里從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人。（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，台中捷運藍線各站點中，台中車站周邊的B18至B20站，房價漲勢相對較小，賴志昶認為：「位處台中市舊市區，惟區域市場供給以舊大樓、公寓物件為主，本身街廓環境較顯老舊。」

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