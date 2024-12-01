捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這站漲幅46.5%最驚人

▲中捷藍線沿線20座車站房價走勢，沙鹿區漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
台中捷運藍線基本設定力拼10年內完工，業者統計台中市政府與實價登錄資料，觀察中捷藍線沿線20座車站房價走勢，每坪均價從21~38萬元不等，其中沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。
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捷運藍線沿線近25公里成為海線大利多，從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人，串聯起海線至市區交通與產業命脈，未來隨著捷運工程完工，其中位於沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上。
▼中捷藍線沿線20座車站房價走勢一覽表
|車站編號
|車站暫定名稱
|2024年平均房價 (萬元/坪)
|2021年平均房價 (萬元/坪)
|漲跌幅
|B01
|台中港站
|21.3
|20.7
|2.9%
|B02
|梧棲站
|21.4
|20.1
|6.5%
|B03
|大庄站
|22.8
|21.2
|7.5%
|B04
|沙鹿站
|31.6
|26.8
|17.9%
|B05
|竹林站
|34.0
|23.6
|44.1%
|B06
|靜宜大學站
|29.6
|20.2
|46.5%
|B07
|弘光科大站
|32.4
|23.6
|37.3%
|B08
|正英路站
|32.4
|23.6
|37.3%
|B09
|東海別墅站
|25.4
|20.3
|25.1%
|B10
|東海大學站
|26.4
|23.1
|14.3%
|B11
|澄清醫院站
|31.7
|26.2
|21.0%
|B12
|福安站
|37.6
|30.4
|23.7%
|B13
|朝馬站
|38.8
|34.47
|12.6%
|B14
|市政府站
|36.6
|33.9
|8.0%
|B15
|忠明國小站
|34.5
|30.8
|12.0%
|B16
|科博館站
|33.8
|30.3
|11.6%
|B17
|茄苳腳站
|30.0
|28.1
|6.8%
|B18
|第二市場站
|26.9
|27.6
|-2.5%
|B19
|台中車站
|28.7
|29.4
|-2.4%
|B20
|帝國製糖廠站
|31.1
|30.9
|0.6%
且同時也在11月份，台中市政府公布沙鹿區為海線首區人口數突破10萬人的行政區，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「台中海線行政區隨著捷運藍線、台中港市鎮中心等議題，吸引品牌建商相繼進駐，房價起漲力道強勁。」
根據實價登錄，台中捷運藍線20處站點中，以沙鹿區內的B05至B08站漲勢最驚人，4處站點行經竹林、靜宜大學、弘光科大以及正英路，區域比較2024年與2021年房價，漲勢達37~46%，為各站點最高。
▲中捷藍線沿線20座車站地點位置圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）
對此，住商不動產中區協理賴萬分析：「沙鹿本身位處台中港與台中市區之間，除有兩間知名大專院校，還有知名醫療院所，同時鄰近中部科學園區，更是台中國際機場所在之處，在產業、交通機能匯集之下，加上台中捷運議題加持，致使區域房價增長力道有目共睹。」
▲捷運藍線沿線近25公里從台中港開始沿台灣大道一路進入市中心，全線路人口多達75萬人。（圖／記者陳筱惠攝）
值得注意的是，台中捷運藍線各站點中，台中車站周邊的B18至B20站，房價漲勢相對較小，賴志昶認為：「位處台中市舊市區，惟區域市場供給以舊大樓、公寓物件為主，本身街廓環境較顯老舊。」
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