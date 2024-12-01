打炒房發威！Q3中南部轉空領跌　專家估止跌時間

▲吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行9月祭出信用管制後，近期房市交易量進入急凍階段，吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，預計七都第4季將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動，要到2026年才止跌。

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根據吉家網統計公布的今年第3季房市季報，顯示中、南部在年度同期比較仍處領漲的態勢，但在第3季的季度表現，卻意外的轉變成領跌的跡象，台中、台南、高雄轉弱，而北部稍具抗跌處於微漲狀態，房價漲跌表現依次為桃園新竹小漲3.19%、台北市微漲1.52%、新北市微漲1.23%，高雄市微跌0.07%、台中市微跌0.38%、台南市澱後微跌0. 89%，七都平均微漲0.97%，幾乎是平盤的止漲現象

《吉家網》董事長李同榮表示，第3季房價進入止漲量縮的反轉前跡象明顯，預測第4季七都房市將由台中、台南領跌全面轉空，房市第6波循環，長達近7年的多頭行情也將終止於第4季，明年第1季開始進入空頭初跌階段。

吉家網同時也公布七都季房價漲幅與年房價漲幅前二十名，七都房價季漲幅前三名依次為台北市大同區11.5%、新北市樹林區11.09%、高雄市新興區10.86%。七都房價年漲幅前三名依次為台中市沙鹿區34.17%、高雄新興區30.49%、高雄鼓山區22.99%。

行政區 年/季 單價 (萬/坪) 漲跌幅百分比 漲幅排行 行政區 年/季 單價 (萬/坪) 漲跌幅百分比 漲幅排行 台中市沙鹿區 112Q3 24.61 34.17% 1 台中市西屯區 112Q3 31.17 17.32% 11 台中市沙鹿區 113Q3 33.02 台中市西屯區 113Q3 36.57 高雄市新興區 112Q3 22.30 30.49% 2 桃園市大園區 112Q3 27.20 16.99% 12 高雄市新興區 113Q3 29.10 桃園市大園區 113Q3 31.82 高雄市鼓山區 112Q3 30.84 22.99% 3 桃園市平鎮區 112Q3 22.99 16.83% 13 高雄市鼓山區 113Q3 37.93 桃園市平鎮區 113Q3 26.86 台北市大同區 112Q3 65.33 22.44% 4 桃園市觀音區 112Q3 19.95 16.69% 14 台北市大同區 113Q3 79.99 桃園市觀音區 113Q3 23.28 台南市東區 112Q3 23.74 21.52% 5 新北市汐止區 112Q3 34.98 16.52% 15 台南市東區 113Q3 28.85 新北市汐止區 113Q3 40.76 台南市新化區 112Q3 22.09 20.64% 6 台北市中山區 112Q3 75.29 16.31% 16 台南市新化區 113Q3 26.65 台北市中山區 113Q3 87.57 新北市鶯歌區 112Q3 26.70 20.13% 7 台南市安定區 112Q3 22.16 16.11% 17 新北市鶯歌區 113Q3 32.13 台南市安定區 113Q3 25.73 高雄市左營區 112Q3 27.74 20.26% 8 台中市太平區 112Q3 27.43 15.97% 18 高雄市左營區 113Q3 33.36 台中市太平區 113Q3 31.83 台南市北區 112Q3 24.34 18.56% 9 高雄市三民區 112Q3 24.99 15.85% 19 台南市北區 113Q3 28.82 高雄市三民區 113Q3 28.95 台中市西區 112Q3 26.98 17.61% 10 台南市歸仁區 112Q3 23.86 15.81% 20 台中市西區 113Q3 31.73 台南市歸仁區 113Q3 27.62

▲七都行政區 113Q3對比112Q3 漲幅最大排行前二十名。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智分析，南部近年受惠產業移入題材，高雄房價飆漲，新興區位於高雄蛋黃區，以往新推案不多，近期有新成屋進入大量交屋，因此衝高Q3房價，而鼓山區的農16、美術館特區，是傳統豪宅聚落，近1年房價有指標豪宅案成交，已有明顯漲幅。

李同榮分析，在第3季七都行政區漲勢上，漲幅前二十名北部地區占有十一名，超過一半以上，且諸多是補漲的凹陷區，這也是末升段房價漲不動時的特有現象。

▲這波房市空頭將如央行預期軟著陸，跌勢不會太久，跌幅也不會太深。（示意圖／記者張雅雲攝）

不過目前房市交易量進入急凍階段，第4季七都房市將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動進入空頭初跌段，明年下半年進入主跌段，2026年上半年末跌段，房市才會止跌。

此外，李同榮分析，這波房市空頭將如央行預期軟著陸，跌勢不會太久，跌幅也不會太深，成屋市場北部地區跌幅約6~10%，中南部跌幅10~13%，預售市場跌幅12~17%，依區域與個案表現。

至於央行會不會祭出第8波信用管制？李同榮直言「不可能也不必要」，目前房價已確實走弱，除非央行要令房市硬著陸，否則第8波打房幾乎不大可能出現。

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