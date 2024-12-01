打炒房發威！Q3中南部轉空領跌　專家估止跌時間

▲吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
央行9月祭出信用管制後，近期房市交易量進入急凍階段，吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，預計七都第4季將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動，要到2026年才止跌。
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根據吉家網統計公布的今年第3季房市季報，顯示中、南部在年度同期比較仍處領漲的態勢，但在第3季的季度表現，卻意外的轉變成領跌的跡象，台中、台南、高雄轉弱，而北部稍具抗跌處於微漲狀態，房價漲跌表現依次為桃園新竹小漲3.19%、台北市微漲1.52%、新北市微漲1.23%，高雄市微跌0.07%、台中市微跌0.38%、台南市澱後微跌0. 89%，七都平均微漲0.97%，幾乎是平盤的止漲現象
《吉家網》董事長李同榮表示，第3季房價進入止漲量縮的反轉前跡象明顯，預測第4季七都房市將由台中、台南領跌全面轉空，房市第6波循環，長達近7年的多頭行情也將終止於第4季，明年第1季開始進入空頭初跌階段。
吉家網同時也公布七都季房價漲幅與年房價漲幅前二十名，七都房價季漲幅前三名依次為台北市大同區11.5%、新北市樹林區11.09%、高雄市新興區10.86%。七都房價年漲幅前三名依次為台中市沙鹿區34.17%、高雄新興區30.49%、高雄鼓山區22.99%。
|行政區
|年/季
|單價 (萬/坪)
|漲跌幅百分比
|漲幅排行
|行政區
|年/季
|單價 (萬/坪)
|漲跌幅百分比
|漲幅排行
|台中市沙鹿區
|112Q3
|24.61
|34.17%
|1
|台中市西屯區
|112Q3
|31.17
|17.32%
|11
|台中市沙鹿區
|113Q3
|33.02
|台中市西屯區
|113Q3
|36.57
|高雄市新興區
|112Q3
|22.30
|30.49%
|2
|桃園市大園區
|112Q3
|27.20
|16.99%
|12
|高雄市新興區
|113Q3
|29.10
|桃園市大園區
|113Q3
|31.82
|高雄市鼓山區
|112Q3
|30.84
|22.99%
|3
|桃園市平鎮區
|112Q3
|22.99
|16.83%
|13
|高雄市鼓山區
|113Q3
|37.93
|桃園市平鎮區
|113Q3
|26.86
|台北市大同區
|112Q3
|65.33
|22.44%
|4
|桃園市觀音區
|112Q3
|19.95
|16.69%
|14
|台北市大同區
|113Q3
|79.99
|桃園市觀音區
|113Q3
|23.28
|台南市東區
|112Q3
|23.74
|21.52%
|5
|新北市汐止區
|112Q3
|34.98
|16.52%
|15
|台南市東區
|113Q3
|28.85
|新北市汐止區
|113Q3
|40.76
|台南市新化區
|112Q3
|22.09
|20.64%
|6
|台北市中山區
|112Q3
|75.29
|16.31%
|16
|台南市新化區
|113Q3
|26.65
|台北市中山區
|113Q3
|87.57
|新北市鶯歌區
|112Q3
|26.70
|20.13%
|7
|台南市安定區
|112Q3
|22.16
|16.11%
|17
|新北市鶯歌區
|113Q3
|32.13
|台南市安定區
|113Q3
|25.73
|高雄市左營區
|112Q3
|27.74
|20.26%
|8
|台中市太平區
|112Q3
|27.43
|15.97%
|18
|高雄市左營區
|113Q3
|33.36
|台中市太平區
|113Q3
|31.83
|台南市北區
|112Q3
|24.34
|18.56%
|9
|高雄市三民區
|112Q3
|24.99
|15.85%
|19
|台南市北區
|113Q3
|28.82
|高雄市三民區
|113Q3
|28.95
|台中市西區
|112Q3
|26.98
|17.61%
|10
|台南市歸仁區
|112Q3
|23.86
|15.81%
|20
|台中市西區
|113Q3
|31.73
|台南市歸仁區
|113Q3
|27.62
▲七都行政區 113Q3對比112Q3 漲幅最大排行前二十名。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）
高雄市仲介公會理事陳揚智分析，南部近年受惠產業移入題材，高雄房價飆漲，新興區位於高雄蛋黃區，以往新推案不多，近期有新成屋進入大量交屋，因此衝高Q3房價，而鼓山區的農16、美術館特區，是傳統豪宅聚落，近1年房價有指標豪宅案成交，已有明顯漲幅。
李同榮分析，在第3季七都行政區漲勢上，漲幅前二十名北部地區占有十一名，超過一半以上，且諸多是補漲的凹陷區，這也是末升段房價漲不動時的特有現象。
▲這波房市空頭將如央行預期軟著陸，跌勢不會太久，跌幅也不會太深。（示意圖／記者張雅雲攝）
不過目前房市交易量進入急凍階段，第4季七都房市將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動進入空頭初跌段，明年下半年進入主跌段，2026年上半年末跌段，房市才會止跌。
此外，李同榮分析，這波房市空頭將如央行預期軟著陸，跌勢不會太久，跌幅也不會太深，成屋市場北部地區跌幅約6~10%，中南部跌幅10~13%，預售市場跌幅12~17%，依區域與個案表現。
至於央行會不會祭出第8波信用管制？李同榮直言「不可能也不必要」，目前房價已確實走弱，除非央行要令房市硬著陸，否則第8波打房幾乎不大可能出現。
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