ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

打炒房發威！Q3中南部轉空領跌　專家估止跌時間

▲▼ 高雄 ,大統 。（圖／記者張雅雲攝）

▲吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行9月祭出信用管制後，近期房市交易量進入急凍階段，吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，預計七都第4季將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動，要到2026年才止跌。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

根據吉家網統計公布的今年第3季房市季報，顯示中、南部在年度同期比較仍處領漲的態勢，但在第3季的季度表現，卻意外的轉變成領跌的跡象，台中、台南、高雄轉弱，而北部稍具抗跌處於微漲狀態，房價漲跌表現依次為桃園新竹小漲3.19%、台北市微漲1.52%、新北市微漲1.23%，高雄市微跌0.07%、台中市微跌0.38%、台南市澱後微跌0. 89%，七都平均微漲0.97%，幾乎是平盤的止漲現象

《吉家網》董事長李同榮表示，第3季房價進入止漲量縮的反轉前跡象明顯，預測第4季七都房市將由台中、台南領跌全面轉空，房市第6波循環，長達近7年的多頭行情也將終止於第4季，明年第1季開始進入空頭初跌階段。

吉家網同時也公布七都季房價漲幅與年房價漲幅前二十名，七都房價季漲幅前三名依次為台北市大同區11.5%、新北市樹林區11.09%、高雄市新興區10.86%。七都房價年漲幅前三名依次為台中市沙鹿區34.17%、高雄新興區30.49%、高雄鼓山區22.99%。

行政區 年/季 單價 (萬/坪) 漲跌幅百分比 漲幅排行 行政區 年/季 單價 (萬/坪) 漲跌幅百分比 漲幅排行
台中市沙鹿區 112Q3 24.61 34.17% 1 台中市西屯區 112Q3 31.17 17.32% 11
台中市沙鹿區 113Q3 33.02     台中市西屯區 113Q3 36.57    
高雄市新興區 112Q3 22.30 30.49% 2 桃園市大園區 112Q3 27.20 16.99% 12
高雄市新興區 113Q3 29.10     桃園市大園區 113Q3 31.82    
高雄市鼓山區 112Q3 30.84 22.99% 3 桃園市平鎮區 112Q3 22.99 16.83% 13
高雄市鼓山區 113Q3 37.93     桃園市平鎮區 113Q3 26.86    
台北市大同區 112Q3 65.33 22.44% 4 桃園市觀音區 112Q3 19.95 16.69% 14
台北市大同區 113Q3 79.99     桃園市觀音區 113Q3 23.28    
台南市東區 112Q3 23.74 21.52% 5 新北市汐止區 112Q3 34.98 16.52% 15
台南市東區 113Q3 28.85     新北市汐止區 113Q3 40.76    
台南市新化區 112Q3 22.09 20.64% 6 台北市中山區 112Q3 75.29 16.31% 16
台南市新化區 113Q3 26.65     台北市中山區 113Q3 87.57    
新北市鶯歌區 112Q3 26.70 20.13% 7 台南市安定區 112Q3 22.16 16.11% 17
新北市鶯歌區 113Q3 32.13     台南市安定區 113Q3 25.73    
高雄市左營區 112Q3 27.74 20.26% 8 台中市太平區 112Q3 27.43 15.97% 18
高雄市左營區 113Q3 33.36     台中市太平區 113Q3 31.83    
台南市北區 112Q3 24.34 18.56% 9 高雄市三民區 112Q3 24.99 15.85% 19
台南市北區 113Q3 28.82     高雄市三民區 113Q3 28.95    
台中市西區 112Q3 26.98 17.61% 10 台南市歸仁區 112Q3 23.86 15.81% 20
台中市西區 113Q3 31.73     台南市歸仁區 113Q3 27.62    

▲七都行政區 113Q3對比112Q3 漲幅最大排行前二十名。資料來源：吉家網。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智分析，南部近年受惠產業移入題材，高雄房價飆漲，新興區位於高雄蛋黃區，以往新推案不多，近期有新成屋進入大量交屋，因此衝高Q3房價，而鼓山區的農16、美術館特區，是傳統豪宅聚落，近1年房價有指標豪宅案成交，已有明顯漲幅。

李同榮分析，在第3季七都行政區漲勢上，漲幅前二十名北部地區占有十一名，超過一半以上，且諸多是補漲的凹陷區，這也是末升段房價漲不動時的特有現象。

▲▼ 高雄,小港,看屋,看屋照,預售, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲這波房市空頭將如央行預期軟著陸，跌勢不會太久，跌幅也不會太深。（示意圖／記者張雅雲攝）

不過目前房市交易量進入急凍階段，第4季七都房市將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動進入空頭初跌段，明年下半年進入主跌段，2026年上半年末跌段，房市才會止跌。

此外，李同榮分析，這波房市空頭將如央行預期軟著陸，跌勢不會太久，跌幅也不會太深，成屋市場北部地區跌幅約6~10%，中南部跌幅10~13%，預售市場跌幅12~17%，依區域與個案表現。

至於央行會不會祭出第8波信用管制？李同榮直言「不可能也不必要」，目前房價已確實走弱，除非央行要令房市硬著陸，否則第8波打房幾乎不大可能出現。

《地產詹哥老實說》EP233／台積電第一排成重災區？　房仲點名高雄4區「仁武缺點最致命」

關鍵字：房市交易量南北強弱第4季房價吉家網

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房撿便宜時機到了？他「別想買在最低點」：行情在絕望中誕生

央行打炒房至今已讓房市漸漸轉冷，買房撿便宜的時機到了嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，景氣循環是很正常的事，熱過頭要休息，但不要奢求可以「買在最低點、賣在最高點」，能夠買在相對低點就已經很不錯了，同時也列出自2000年後的房市景氣循環，強調「行情在絕望中誕生、在半信半疑中成長，在熱絡中毀滅」。

6分鐘前

等我死了房子送給你！　想全拿遺產法官這樣說

最近來協會諮詢的民眾，很多人都提到一個法律上的專有名詞，就是「死因贈與」，他們都說曾聽某些專家在演講或網路上說可以利用「死因贈與」來規避特留分，也就是說，利用死因贈與，就可以將遺產都留給自己喜歡的人，而對於那些自己不喜歡不想要給繼承的對象，可以利用死因贈與方式，合法的讓一毛錢都不留給他們繼承。

29分鐘前

廚餘機一開臭整屋！他崩潰：比便祕3天拉出的還臭　全場搖頭揪錯

家裡除了必備掃地機器人、洗碗機、烘衣機等，還有人會買廚餘機。一名網友抱怨，花錢買廚餘機被笑是智商稅，還被罵白痴，這種委屈誰懂。

38分鐘前

打炒房發威！Q3中南部轉空領跌　專家估止跌時間

央行9月祭出信用管制後，近期房市交易量進入急凍階段，吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，北部抗跌微漲，中、南部率先轉空小跌，南北強弱再次翻轉，預計七都第4季將全面轉空，明年第1季房價明顯鬆動，要到2026年才止跌。

1小時前

怕會住膩！她猶豫「買房 or 租屋？」　網一面倒：原因簡單粗暴

每個人的想法不同，若有一定的資產，會選擇買房還是租房？近日有網友發文表示，她其實算是買房族，但她同時又心想著，若是租房的話，就能想住哪裡就住哪，因此猶豫不已，大家都怎麼選呢？貼文曝光後，引發網友討論。

1小時前

跟對面住戶對看超尷尬「買房會考慮棟距？」　內行曝最佳距離

棟距會影響到住家採光、視野等等，是買房重要的參考條件之一。就有網友表示，很多高樓雖然有棟距，但為了避免跟對面大樓住戶「互視」，永遠是把窗簾拉上；有的是在大路旁或高架旁，吵雜聲大，不禁好奇「到底多少距離，才是能避免這種尷尬？」對此，信義房屋專家給出公式。

2小時前

存款600萬！想買新北1600萬房「他問該梭哈？」　網一看搖頭

一名30歲網友年收約140萬，存款600萬，目前名下無房的他萌生買房念頭，並看中新北1600萬的新成屋，由於沒有相關經驗，他發文求問「這樣子梭哈買房是OK的嗎？」而網友看完紛紛搖頭，建議他要留點現金，同時也不要認為一定能貸到40年。

2小時前

Q3七都房價指數曝　2縣市大樓漲幅收斂

2小時前

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡12年海砂屋

桃園市都市更新專案辦公室自今年8月成立，住宅發展處團隊利用周末到桃園、中壢和龜山等地舉辦了社區說明會，11月份已辦理了6場。其中正光花園新城於101年判認為海砂屋，遲遲沒有進一步重建規劃，現在結合「防災都更專案」不僅可增加重建容積外，目前也已過半住戶同意轉軌為公辦都更，突破社區12年來難以整合的困境。

3小時前

捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這站漲幅46.5%最驚人

台中捷運藍線基本設定力拼10年內完工，業者統計台中市政府與實價登錄資料，觀察中捷藍線沿線20座車站房價走勢，每坪均價從21~38萬元不等，其中沙鹿區內的4站，近年房價漲勢皆達3~4成以上，尤其靜宜大學站漲了46.5%最高。

7小時前

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

高鐵南延採「高雄方案」？　在地..

台積電老鳥曝5年學弟「第3間認..

Q3七都房價指數曝　2縣市大樓..

「基隆王」千坪汽旅開發案現身　..

新竹、三重案今年賣破3百億　祝..

「年薪120萬」買不起新竹房！..

天冷喝熱水！「1家電」比電熱水..

房客偷電失聯　女屋主被追討21..

陸富豪搶買「萬通2011」慘淪..

存款600萬！想買1600萬房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房撿便宜時機到了？他：行情在..

等我死了房子送給你！　想全拿遺..

廚餘機一開臭整屋！他崩潰：比便..

打炒房發威！Q3中南部轉空領跌..

她猶豫「買房 or 租屋？」　..

買房會考慮「棟距」？最佳距離公..

存款600萬！想買1600萬房..

Q3七都房價指數曝　2縣市大樓..

張善政設都更辦公室　首發鎖定卡..

捷運藍線沿線房價大調查　沙鹿這..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366