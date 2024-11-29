知名香氛選中台南95年老屋　在地：屋主曾開價5千萬賣

▲「五福商店」是台南首間由台灣人創立的日洋進口百貨商店，2021年該老屋申請「老建築保存再生計畫」，今年終於完工。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

世界知名香氛「LE LABO」即將進駐台南，位於中西區中正路，成立南部首間街邊店，預計12月中開幕，前身是台南最知名的洋貨商店之一「五福商店」，今年與市府合作修復再生，該店15年前曾開出5000多萬元求售，信義房屋專家表示，區域地價單坪至少要100萬元。

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「五福商店」是台南首間由台灣人創立經營的日洋進口百貨商店，屋齡95年，台南市政府表示，2021年該老屋申請「文化部私有老建築保存再生計畫」經費補助，歷時4年，修復經費共3100萬元，由公部門挹注1900餘萬元，其餘由屋主負擔，今年終於完工。

▲10幾年前該店面舊址曾以5000多萬元出售，當時未售出，之後出租給舞蹈用品店、美妝保養店。（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，「五福商店」舊址位於中西區中正路，為2棟地上3層樓透天，地坪合計82.28坪、建坪157.28坪，面寬約11米，在地房仲透露，約10幾年前2店面曾以5000多萬元出售，當時未售出，之後出租給舞蹈用品店、美妝保養店。然而租賃、成交均無實登記錄。

老屋活化後首度出租，由世界知名香氛品牌「LE LABO」進駐，成立南部首間街邊店，預計12月中開幕，人力網站已開出徵才職缺，在地房仲預估，整棟月租金約15~20萬元。

▲世界知名香氛品牌「LE LABO」進駐台南，成立台南首間街邊店，預計12月中開幕。（示意圖／翻攝自LE LABO官網）

信義房屋台南民生店協理張榮指出，中西區是台南最早發展的區域，中正路沿線商家林立，附近就是台南市美術館、赤崁樓、神農街等，是台南最熱鬧的區段之一，商業機能相當發達。

區域房市以透天店面為主，地坪20~30坪，單坪租金約2000元，因素地相當稀有，地價達100~130萬元。張榮表示，巷弄內的透天住家，地坪多在10~20坪，地價單坪約40~50萬元，屋齡50~60年，若屋況經過翻新，總價約800萬元上下，沒有翻新的透天屋況，總價約400~500萬元。

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