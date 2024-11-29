大甲「爆紅氣球屋」分批清理露牆面　一查前屋主已過世

記者陳筱惠／台中報導

台中市大甲日南里一棟3層樓透天厝，屋頂到一樓被堆滿大量彩色浮筒，看起來就像電影「天外奇蹟」中的氣球屋，實際走訪現場，外圍公共空間相比2023年底時已有明顯清除，在地則曝光因屋主過世，家屬也比較願意清理。

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▲大甲一間看起來就像電影「天外奇蹟」中的氣球屋現況曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

本來在大門口堆滿了石頭、浮筒以及雜物的氣球屋，經年累月的堆積，吸引網友朝聖拍照，甚至爆紅一波，不過長久以來堆放的雜物多到占用一半道路，滋生不少髒亂，不少鄰居難以忍受，過去傳出近來因70多歲的劉姓屋主住院，家屬趁機清理，也讓公共空間得以露出原本面貌。

▲2023年時本來在大門口堆滿了石頭、浮筒以及雜物的氣球屋。（圖／記者陳筱惠攝）

實際上，近期大甲鎮瀾宮媽祖廟因大甲鎮瀾宮重修，慶成七朝祈安清醮盛典，讓全國各地宮、廟、寺、壇等神尊、陣頭與信徒，紛紛湧現。整個大甲區幾乎都在為此次盛典準備，氣球屋所在的日南里也不例外。

據里長辦公室員工指出：「最近我們都在忙清醮盛典的事，對於街道整潔也相當重視，過去劉姓屋主不願清理也不讓人碰雜物，也是因之前屋主生病繼而過世後，家屬比較願意清理。」目前就是將道路、公共空間等區域清除，至於內部則是也要家屬同意才可以。

▲過去被雜物塞滿的空間，都逐漸清理出新的空間。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解， 74歲的劉姓老翁是土生土長的大甲在地人，大約20多年前開始出現囤物現象，該透天厝則是於1985年落成，屋齡約39年，前屋主是在2008年以「分割繼承」完全取得產權，如今已以繼承方式過戶給3人共同持有，推測為劉男妻子與2名兒子，根據登記時間為5月中旬，應是劉男在傳出生病住院沒多久後應就撒手人寰。

根據過去媒體報導，日南里長邱大豪已於5月份率領清潔隊及警察局人員，前往現場進行清理作業，當時邱大豪表示：「由於屋主累積的雜物數量非常龐大，清潔隊必須抽空分批清運，預計可能要到年底才有辦法清理完成。」

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