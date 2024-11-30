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全台最大社會住宅在鳳山今動土　1865戶2029年完工

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全台最大的社會住宅「勝利安居A」位於高雄市鳳山區，今（30日）動土，附近就是海軍鳳山電信所、鳳山國中等。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台最大的社會住宅「勝利安居A」位於高雄市鳳山區，今（30日）動土，將提供1865戶供民眾入住，完工時間預計是在2029年，信義房屋專家表示，鳳山是高雄人口最密集的行政區，附近就是海軍鳳山電信所、鳳山國中等，租客有不少家庭客。

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根據國家住都中心表示，「勝利安居A」位在高雄市鳳山區勝利路，基地達8093坪，鄰近鳳山工協市場、海軍鳳山電信所等古蹟文化場址，附近也有鳳山國中，是國家住都中心第一個整體規劃小造鎮的社宅基地。

該社宅共有7棟地上14樓大樓，共1865戶，是全國社宅最大案，規劃8~10坪套房、837戶，16~18坪的2房共911戶，22~24坪的3房共117戶，還有16~24坪的無障礙房型，共38 戶，預計2029年完工。

根據住都中心統計，鳳山目前共有5場社宅已動工，合計共3656戶，最快2025年就有社宅將完工，提供給有需求的民眾申請。

社宅 位置 戶數 (戶) 預計完工
鳳誠安居 中正路 320 2025/3
鳳松安居 鳳松路與鳳誠路 411 2025/3
鳳翔安居 鳳翔一街 440 2026/8
中民安居 中崙三路 620 2028/1
勝利安居 A 勝利路 1865 2029 年

▲鳳山已動土社會住宅統計。資料來源：國家住都中心。（ETtoday製表）

信義房屋文山加盟店專案經理劉子榮表示，社宅位於93期重劃區，鳳山是高雄人口數最高的行政區，人口密度高，租屋需求長期穩定，以該重劃區屋齡10年內大樓的租金行情來看，3、4房月租金多落在2~2.5萬元，以鳳山家庭客承租為主。

區內無套房物件，2房物件也不多，目前鳳山全新的大樓租金行情，套房租金約8000元，2房新屋月租金可達1.5~1.8萬元。

由於該區家庭客需求多以3~4房比較多，實際上生活圈供給還是少於需求，不過未來社宅釋出量體供給後，加上93期重劃區是由眷村改建，預計社宅完工後，租金優惠還會吸引一波青年、銀髮族進駐。

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關鍵字：社會住宅高雄鳳山勝利安居A信義房屋全台最大住都中心

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