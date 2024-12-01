「年薪120萬」買不起新竹房！竹科工程師心死：還是不結婚了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行出手打房，但整體房價仍居高不下。就有竹科工程師表示，自己的年薪大概有120萬，但看了新竹、竹北的房子，都覺得真的太貴了，連頭份也漲到他買不起。更無奈的是到了適婚年齡，女友卻說結婚至少要買房，「還是說不要結婚了，一個人輕鬆過就好…」話題引發討論。

原PO在Dcard發文「竹科工程師買不起房」，說他是竹科工程師，年薪約120萬，但是看了一下新竹跟竹北的房子，感覺真的太貴了，再往頭份看才發現也漲到買不起了，「如果買下去綁30年真的會很難受。」

更無奈的是，他已經到了適婚年齡，「女友說結婚至少要買房，這也是她爸媽最基本的要求…」可他覺得買房負擔太重，「女友月薪3萬多，也不能負擔多少，新竹有什麼地方適合我們買嗎？」不過，他最後也萌生不婚的念頭，是不是一個人輕鬆過就好？

看到貼文後，許多人也直嘆，「120萬在新竹想要買房，有點太困難了吧？」「在新竹好歹要300萬，不然建議回老家找工作」、「我高級作業員只有90萬，新竹的根本買不起，只能買到楊梅了。」

也有網友給出建議，「竹東靠近新開發那片社區，去竹科上班很近。芎林也有便宜的吧？離高鐵也很近」、「新竹助工年薪80，畢業五年，買南寮偏遠地區兩房中古屋，上班40分鐘QQ，通勤時間換房價，不好高騖遠」、「小弟年薪200，也不想買太貴，買竹東中古700多萬的房子住得很開心，供參考。」