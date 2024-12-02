信義企業集團創辦人周俊吉推廣企業倫理　獲管科會最高榮譽「管理獎章」

▲中華民國管理科學學會名譽理事長許士軍(左)頒發管理獎章榮譽給信義企業集團創辦人周俊吉。

圖、文／信義房屋提供

社團法人中華民國管理科學學會11月30日舉行113年年會，會中頒發「管理獎章」，表揚對管理有卓越貢獻的產官學人士；信義企業集團創辦人周俊吉以「企業倫理」為核心，促使台灣不動產業健全發展，並將企業倫理教育深耕高教，也擴及至社會，以社區一家計畫支持台灣城鄉發展，更成立台灣地方創生基金會，助各地社區能生生不息永續發展，從管科會名譽理事長許士軍手中接下管理獎章榮譽。

許士軍表示，從1990年代至今與周俊吉攜手，30多年共同推動企業倫理教育，支持管科會推動許多活動，深深感佩周俊吉可以給予這麼大的幫助，而近期AI產業革新，新趨勢的背後不變的關鍵就是企業倫理。

中華民國管理科學學會理事長陳振遠表示，周創辦人1981成立信義房屋，過去在總部參訪時，看見周創辦人的立業宗旨在40多年前即寫下，要「賺取合宜利潤並兼顧利害關係人權益」，開ESG風氣之先，2022年有系統的推廣企業倫理，從政大推廣到全台大學，對於管理教育有很深遠的影響。

周俊吉表示，此次獲得管理獎章，是對他創業以來理念與實踐的最大肯定，信義房屋只是中小型企業，若是在社會影響力有一點成績，許士軍老師深深影響了他，也感謝母校文化大學與政治大學，在文化大學時就讀時，恩師王寶輝老師，讓他了解為何經營，一定要對社會有幫助，因此他創業之初即寫下立業宗旨，善待利害關係人，而在政大則學到經營的專業，對於企業經營都很有幫助。

周俊吉進一步說明，信義房屋致力於社區營造、地方創生、企業倫理等領域，也謝謝國發會前主委陳美伶擔任台灣地方創生基金會董事長，共同努力；前不久也接任台灣上市櫃公司協會理事長，希望過去信義推動永續的經驗，可與其他上市櫃的會員們一起分享，也感謝同仁落實「信義立業、止於至善」，與客戶共創永續好生活，最後感謝太太，在他創業以來的一路支持。

周俊吉始終堅持「企業倫理」的核心理念，強調公平對待各利害關係人，並積極落實企業社會責任。自1981年創業以來，持續在不動產業界創新並推動業界變革，為台灣產業發展做出深遠貢獻。1989年，他率先推出不動產說明書，並於1992至2007年間推出一系列保障交易安全的創新服務，諸如漏水保固、成屋履約保證、高氯離子、高放射性瑕疵保障等。這些舉措不僅改善了產業交易環境，也成為政府施政依據，並引領其他業者效仿，提升了整體產業的健全發展。

不僅如此，周俊吉積極推動企業倫理與永續發展，並將此理念實踐於信義房屋的經營之中。早在2005年，信義房屋便榮獲「國家品質獎企業獎」，周俊吉則於2007年獲得「國家品質獎個人獎」，成為業界楷模。他也帶領信義房屋成為台灣第一家上市的房仲公司，並成功蟬聯產業龍頭三十年。

他更致力於推廣企業倫理教育，並於2004年啟動「企業倫理教育扎根計畫」，累積訓練了近百位企業倫理師資，建立了推動高等教育企業倫理教育的交流平台。此外，他還與政治大學合作成立「信義書院」，為企業界培養未來的企業倫理專才，並推動企業倫理在中小企業的普及。

周俊吉在社會責任方面的投入也同樣積極，自2004年起，他發起了「社區一家贊助計畫」，鼓勵社區參與公共事務並凝聚人心。20年來協助了超過3,464個社區實現夢想，超過1.6萬的提案件數，提案單位涵蓋全台368個鄉鎮市區，並在2017年榮獲「總統文化獎」，成為唯一由民間企業獲獎的社造計劃。

2021年底，為了協助各地社區生生不息、永續發展，進一步成立「台灣地方創生基金會」，整合民間力量與資源，希望成為全國性實踐地方創生的大平台，目前已集結超過300位地創夥伴，不定期舉辦地創見學交流與資源媒合會議，協力達成「幸福台灣」的終極目標。

