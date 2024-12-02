5年級台中人繁榮回憶　實錄「敬華飯店」最後一眼

▲台中市中區的「敬華國際觀光大飯店」，將改建為27樓高的住宅大樓。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

說起台中市中區的「敬華國際觀光大飯店」，台中市4、5年級生絕對不陌生，當初該地點周邊都是熱鬧舞廳、夜總會，歌舞昇平也帶動自由路商圈繁榮一時，不過隨時間流逝，今日（2日）該地將改建為27樓高的住宅大樓，《ETtoday新聞雲》帶讀者來看「敬華飯店」的最後一眼。

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台中的民國60年代，商圈集中在中區，其中「敬華國際觀光大飯店」西元1978年開幕，當時敬華飯店一旁就是娛樂場所聚集的豪華、聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場。





▲「敬華大飯店」頂樓風景，可俯瞰台中公園全貌。（圖／記者陳筱惠攝）

1980年代正是臺灣秀場興起的黃金年代，歌廳秀和餐廳秀並存，全台有上千家的秀場。當時台中聯美歌廳、南夜舞廳成為當時影視紅星爭相競逐的舞台。當時包含豬哥亮、鄧麗君、高凌風、楚留香、洪榮宏、鳳飛飛等知名藝人，都是當時敬華常客，而敬華也見證當時秀場發展的黃金年代。

當時敬華引進高級西餐廳與豪華吧台，更有地下室的游泳池，套房每間均有窗戶、羊毛地毯，還有電冰箱、彩色電視機及音響，當時更以全台中唯一四星級飯店著稱。

時間流逝，2000年敬華大飯店傳出財務危機，遭債權銀行向地院聲請強制執行，但拍賣4次皆流標。2008年福華集團以法拍1億多元買下敬華飯店，將其變身為「福泰桔子商務旅館」，延續飯店經營模式。

▲雖然目前內裝都已拆除，但戶戶有窗，格局方正。（圖／記者陳筱惠攝）

2022年3月該整棟建物以6.4億元成交，震驚地產界，而買方為台中在地開發商時代建設，也讓屋齡45年、共計10層樓地下2層，共488坪的精華地，走向重建之路，未來將改為地上27層、地下5樓的「時代公園大廈 DIAMOND TOWER」。

時代建設總經理許宏丞今日在開工典禮上表示：「時代建設在此地重新打造「時代公園大廈 DIAMOND TOWER」，不僅是承接這片乘載許多歷史回憶的地方，更重新賦予其全新的價值並邁向「新時代」，完工後預計成為中區的重要地標，可望為區域注入新活力，並進一步帶動周邊區域的更新與發展。」

▲敬華飯店見證當時秀場發展的黃金年代，如今也要謝幕，迎接新的時代。（圖／記者陳筱惠攝）

負責工程的立穩營造董事長陳舜智則說：「此次工程其實不簡單，周邊鄰房密集，是民間拆除工程中最高的一次，未來預計要花8個月時間拆除後，再向下開挖到地下5層，對中區來說是挑戰，在工程界也是挑戰。」

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