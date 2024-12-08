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預售屋解約潮來了！投資客大翻車　央行打房沒人敢當「接盤俠」

▲▼建案,建商,工地,工頭,大樓,蓋房子,新成屋,工人。（圖／Pixabay）

▲七都預售屋解約數量高雄最多，又以前鎮、楠梓、左營解約狀況最明顯。（示意圖／Pixabay）

文／今周刊

8月銀行爆出「限貸令」，9月央行祭出第七波信用管制，房市買氣一路降到冰點，預售屋逐漸浮現解約潮。根據《591實價登錄》統計，七都預售屋自今年8月起迄今，短短3個月內已解約349件，相當於每月超過百件預售屋解約。

其中，又以高雄占91件居冠，該區近年受惠科技題材帶動，吸引大量投資買盤，預售屋交易爆量，然而近期房市急凍，投資客翻車連帶推升解約件數。

央行下重手，不只防堵投資客炒房，部分換屋族也因為自備款問題遭受波及，且由於預售屋禁止換約於2023年7月上路，早期交易的買方，還能獲利搶先下車。但在新制實施後才購買的預售屋的人，只剩解約一途，預估後續認賠出場的狀況恐怕只會愈來愈多。

找不到接盤者 高雄預售屋解約最多

根據統計，七都預售屋解約數量以高雄91件最多，其中前鎮、楠梓、左營解約狀況最明顯，三區房市皆因科技題材帶動，像是前鎮受惠上半年亞灣區AI熱潮，助攻買氣，而楠梓、左營近年有台積電設廠加持，市場炒作氛圍濃厚。因實際需求尚未提升，投資客出現資金缺口又找不到「接盤俠」，來不及下車就只能解約出場。

解約重災區接續由桃園奪下，8月至今共63件預售屋解約，其中桃園、中壢、觀音都有10件以上的解約量，桃園近年因各大重劃區蓬勃發展，且房價相對具優勢，吸引雙北首購族移居，預售案如雨後春筍般爆量。不過，近期房市轉冷，生活機能或重大建設仍未到位的區域，解約狀況逐漸湧現。

第3名則是台中，預售屋解約數量共55件，又以3大屯區解約量最多，尤其北屯高達16件，解約物件中甚至不乏高總價產品，顯示部分換屋族受到打炒房影響，進而中斷購屋計畫。

▲▼ 。（圖／）

新竹3個月解約51件 竹北最多

接著則是新竹縣市，近3個月共51件預售屋解約，其中竹北就包辦40件，解約量多集中在單一預售案，該案由於已經停工超過一年，造成部分買方陸續解約，挹注新竹整體解約數。

台南與新北預售屋解約量都是37件，台南房市話題較少，多為自住買盤或長期置產客，整體預售屋交易量平穩，因此解約狀況不明顯。

新北雖然預售屋交易火熱，但由於交通便捷，且擁有強勁的就業人口支撐，市場脫手性高，選擇解約的買方較少。

最後則是台北市，近3個月僅15筆解約，台北市預售案原本就不多，加上客群多半資金雄厚，受打炒房影響程度小，解約量七都最少。


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