一年內鄉村變城市！美德州1小鎮人口暴增27%　推升房價物價

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國德州塞萊納（Celina）正以驚人的速度從鄉村小鎮轉型為全美增長最快的城市之一，顯示美國郊區擴張的趨勢如何在疫情後的房市熱潮中達到新高峰。塞萊納人口在去年單年就暴增了27%。

綜合外電報導，疫情以來，美國農村地區的人口首次在至少10年間實現增長。根據美國農業部的分析，全美500個增長最快的城市中，距離城市中心30英里以外的數量在2019至2023年間增加了26%；塞萊納位於這一趨勢的前沿，其人口在2023年增長了27%。根據美國人口普查數據，過去十年間，塞萊納的居民數從約7,000人增至去年超過43,000人，並預計到2029年將突破10萬。

塞萊納市長塔布斯（Ryan Tubbs）表示，「對於現在搬到這裡的家庭來說，經濟實惠是他們的重要考量。這裡的房屋價格比達拉斯和加州這些高房價地區低得多。」

隨著更多家庭遷入，塞萊納成為高昂房價下的一處避風港。當地建築商提供2,000平方英尺的住宅，售價介於40萬（約新台幣1307萬元）至50萬美元（約新台幣1634萬元）之間，遠低於靠近達拉斯市中心郊區的70萬（約新台幣2286萬元）至100萬美元（約新台幣3267萬元）。

不過這個劇烈發展也帶來挑戰。一些當地居民對於社區感的喪失感到失望，同時生活成本上升，甚至威脅到他們的生計。大多數新建住宅區為規劃社區，包含超過1,000棟緊密排列的住宅，並配有自給自足的設施，如泳池、公園、自行車道、遊樂場，甚至學校。大型零售商也隨之進駐，當地將迎來第一家沃爾瑪（Walmart）和好市多（Costco），以及第二家星巴克（Starbucks）。

快速增長也給基礎設施帶來壓力。鄰近的普林斯頓（Princeton），全美增長第三快的城市，今年9月暫停所有新住宅開發，以便擴展水資源和道路基礎設施，並增強警力以應對人口激增。

隨著人口和需求的增加，塞萊納的快速轉型不僅是美國房地產熱潮的縮影，也反映了鄉村地區如何迅速適應城市化的挑戰。對於期待經濟實惠生活方式的家庭，塞萊納提供了可能，但也對現有居民帶來改變的壓力與挑戰。