919後3新案銷售逾3成　華固：明年總推案量破400億

▲央行9月打房，新案市場來人量慘淡，但對品牌建商個案還是順順賣。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行9月打房，新案市場來人量慘淡，但品牌建商個案還是順順賣。華固今（4日）召開法說會，透露打房後推出總銷153億元3大案，信義區「吾雙」銷售近3成、北屯「華固豐滙」銷售超過3成、三重「華固織幸」更是賣了近5成。

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華固今召開法說會，該公司Q3營收71.6億元，稅後純益15.24億元，年減27.7％，但EPS（每股純益）達5.01元，仍賺半個股本。事實上，華固今年完工交易量較少，僅「華固中原置地」、「華固文臨」合計總銷78億元。

展望未來幾年，華固每年都有百億元以上案量完工，明年完工個案包括「華固大安學府」、「華固得月」、「華固中央置地」、「華固時代置地」合計總銷283億元。另外，華固在2028、2023年甚至都達到500億元以上。

919央行第七波打房後，華固推出3個建案，包括北屯「華固豐滙」、三重「華固織幸」、信義「吾雙」合計總銷153億元，這3案在這2個月的時間，仍繳出不錯的銷售量。「華固豐滙」銷售30~35%、「華固織幸」銷售45~50%、「吾雙」銷售25~30%。

觀察這3案的成交價格，「華固豐滙」成交站穩7字頭，最高成交80萬元；「華固織幸」尚未出現出現實登，但據了解站上8字頭；「吾雙」位於台北市精華地段，住宅成交單價達200萬元以上。





▲華固919打房後推出3案，銷售反應佳。（表／記者項瀚製）

華固會計部襄理楊康平表示：「919之後，市場上都在說交易量窒息，但以華固的銷售成績，只要產品地點被認可、個案條件到位，不會那麼輕易受到景氣影響。」

楊康平表示，華固手上土地庫存豐沛，明年將再推出「正大北投案」、「台中崇德十路案」、「文林北路三案」合計總銷415億元，目前也持續在看適合的土地，不排除再出手買地。

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