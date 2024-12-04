【廣編】新竹新豐房市飆升　明新重劃區成高性價比首選

【廣編特輯】

圖、文／寶佳學知苑提供

近年來，新竹房市持續升溫，位於竹科北面的新豐鄉因地理位置優越、房價相對親民，成為置產市場的新興熱點。根據實價登錄數據，過去一年新豐地區房價漲幅達32.1%，顯示出區域房市活力與發展潛力。

專家分析，新豐房價上漲的主因在於竹科周邊可大面積開發的土地稀缺，建商逐漸轉向新豐等外圍區域購地推案，以降低開發成本。此外，相較於竹北核心區每坪動輒60至90萬元的高價，新豐目前平均房價僅約不到40萬元，對於具剛性需求的購屋者而言，性價比極高，吸引力十足。

其中，明新重劃區更是新豐房市的焦點。該區鄰近明新科技大學、松林國小及忠孝國小，三學區優勢疊加，再加上緊鄰車站商圈，生活機能完善，通勤至台元科技園區、湖口工業區僅需10分鐘左右車程。不論是自住還是投資，明新重劃區都具備優異的潛力。此外，該區以純住宅規劃為主，環境單純宜居，在市場供給有限但需求持續增加的情況下，新建案經常一推出便迅速完銷，後續房價增值空間也被普遍看好。

「寶佳學知苑」作為明新重劃區的核心建案，主打市場罕見的大四房雙車位設計，室內空間寬敞靈活，不僅適合家庭居住，也完美契合住辦合一的未來潮流。此外，「寶佳學知苑」的一樓規劃為高利用率的金店面，結合文教、住宅及商圈特色，為買家提供多元的資產配置選擇，可作為微型商辦、租賃收益或轉售獲利。目前，「寶佳學知苑」已進入完銷倒數階段，結合大四房與金店面的明星建案，對於希望布局新竹房市的買家來說，是可遇不可求的絕佳機會。

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