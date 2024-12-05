打槍「租賃全面實價登錄」　內政部：恐造成租金上漲

▲內政部認為，貿然全面推動租賃實價登錄，恐造成負面影響。（示意圖／Pixabay）

記者陳致平／台北報導

不動產仲介公會全國聯合會在年終記者會，建議政府應全面推動租賃實價登錄。對此，內政部4日回應，房屋租賃是私權行為，租約不是以書面及登記為必要行為，難以確實掌握實際租金金額。如果貿然全面推動租賃實價登錄，恐將造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等負面影響。

內政部表示，為了推動租屋市場資訊透明化，自2012年已規定租賃仲介案件應實價登錄，並且透過租賃條例立法與修法，規定租賃住宅服務業應提供租賃案件資訊，以及包租業轉租案件應辦理實價登錄。

內政部指出，今年8月在去識別化、個資保護、促進租金透明原則下，內政部已運用租金補貼案件資料，分別公布大專校院周邊、全國各行政區不同租屋類型租金統計，提供民眾當地租屋合理價格參考。

▲內政部表示，將逐步推動租屋市場透明。（示意圖／記者項瀚攝）

內政部強調，房屋租賃是私權行為，難以確實掌握實際租金額。內政部表示，如契約期間短、變動頻繁，加上出租標的設備、條件等差異甚大，如果全面推動租賃實價登錄，恐將造成租屋市場閉鎖、租金上漲、作價登錄等。

內政部表示，推動租屋市場透明是住宅政策的重要一環，未來將持續與各界對話溝通，蒐集各界意見，在兼顧個資隱私與符合民眾需求的前提下，定期公布租金統計資料並精進資訊內容，逐步推動租屋市場透明。