地主控訴「吳郭魚價要石斑」　中科台積電二期土地爆徵收爭議

記者陳筱惠／台中報導

中科台積電二期土地爆徵收爭議，地主出面控訴土地市價行情來到16萬元，但目前強行徵收價格以低於市場一半的行情，只有每坪8萬元，地主認為「吳郭魚價要石斑」相當不合理，中科管理局也出面說明，二期擴建二期用地取得依法行政程序完備，會盡最大努力與地主協商溝通。

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▲地主代表痛批，政府不能以吳郭魚的價格要買到石斑魚，置地主權益於不顧。（圖／記者陳筱惠攝）

今日地主劉家、賴家、林先生三名地主指稱他們家族的土地位於中部科學園區主要道路東大路及中科路的交通樞紐，是長輩所留下的祖產，在二十年前中科剛設立的時候，有一大部分土地已被徵收過一次，現在卻用農業區的公告現值加4成被強行徵收，現在已進入市價徵收時代，結果強制徵收的價格居然比公告現值還要低，真是讓人傻眼。

▲中科台積電二期土地爆徵收爭議，目前公告期限為12月13日，之後就會進入強制徵收。（圖／記者陳筱惠攝）

地主賴家表示：「2016年當時以每坪9.5萬購買現在要被徵收的土地，做為家族貨運公司的大型車輛停靠場站，因此又花了申請合法容許使用的規劃費、回饋金等開發成本，結果中科管理局竟然用比8年前還要低的價格強制徵收，實在欺人太甚。」

對此，地主委託正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔則是痛批：「這二塊土地位於中部科學園區對外出入60米主要計畫道路的東大路上，車水馬龍、視野動線極佳，推算要被徵收土地的市價行情應介於每坪14~16萬元才合理。政府不能以吳郭魚的價格要買到石斑魚，置地主權益於不顧。」

▲中科管理局副局長許正宗也緊急出面說明，二期用地取得依法行政程序完備，並盡最大努力與地主協商溝通。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，中科管理局也緊急出面說明，副局長許正宗表示：「目前已經是強制徵收協議價購程序中，目前公告期限為12月13日公告徵收期滿，二期用地取得依法行政程序完備，並盡最大努力與地主協商溝通。」

許正宗說：「為了保障民眾權益，協議架構能夠符合市場行情，也委託2家估價師事務所辦理，目前同意協議架構土地面積比例已達95.36%，近期仍有地主表達意願，未來將再提高比例。」

而民眾最關心的就是是否會影響台積電擴廠的進度，許正宗說：「劃定區域每塊土地都有作用，此次抗議的地主土地約7000多坪，是水土保持區，未來會作為滯洪池用途，是重要的一環沒有辦法剔除，我們還是會盡力與地主協商，不影響明年Ｑ1交地。」

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