都更公司登記才4個月　豪擲1.3億買鳳山三合院古厝

記者張雅雲／高雄報導

鳳山購屋需求一向相當旺盛，吸引建商積極獵地，有棟未保存登記的透天三合院，位於赤山生活圈，10月以1.3億元天價成交，該透天地坪262坪，換算單價約50萬元，買家為京圻都市更新公司，外界預估開價達4字頭。信義房屋專家表示，生活機能佳吸引自住客進駐。

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▲鳳山有棟未保存登記的透天三合院，位於赤山生活圈，10月以1.3億元天價成交。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登，該三合院位於鳳山文智街，地坪為262.27坪，為住3用地，備註「有未登記建物」，10月出現1億3113萬元交易紀錄，換算地坪單價約50萬元。據了解，買家為京圻都市更新公司。根據《台灣公司網》顯示，該公司為高雄在地都更公司，今年6月剛核准設立，公司電話則未公布。

▲赤山生活圈位於東高雄鳳山，因發展較早，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋鳳山文山店專員李建忠表示，該地屬於赤山生活圈，位於東高雄鳳山，因發展較早，生活機能相當發達，旁邊就是鳳山知名的豪宅聚落文山特區，周邊澄清路、青年路與文衡路、文龍東路有不少大型連鎖店、餐廳、商家等，可提供日常採買等多項需求，近年陸續吸引更多購屋族進駐。

三合院小檔案 位置 鳳山文智街 坪數 地坪 262 坪，未登記建物 土地使用分區 住3 成交價 1億3113萬元

▲三合院小檔案。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）



區域地價單坪約40~60萬元，因鳳山近年有空中鳳城、LALAPORT等多項建設議題，該生活圈有部分大樓屋齡約5~6年，價格在35萬元上下，區域多以透天住家為主，屋齡30~40年，地坪約20坪，總價1000萬元上下。

▲文山特區新案成交價已逼近5字頭天花板，買盤出現外溢。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會召集人鄭啟峰透露，鳳山是高雄人口最多的行政區，該區以老舊房屋居多，換屋動能強，並有鄰近文山特區的比價效應，文山新案成交價也已逼近5字頭天花板。

鄭啟峰表示，以該三合院地坪達260坪推估，成交價50萬元相當符合區段行情，未來可興建地上5樓電梯公寓，若能繼續整合周邊基地，容積也有機會拉高，若推案價格平實，符合區域行情，還能吃到一部分鳳山文山特區、大寮等外溢買盤，區域買氣相當旺盛。

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