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永康凶宅「房價比鬼兇」網罵翻　結局神展開！屋主已報案

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友在臉書PO文求售永康凶宅，開價千萬元，被網友痛批開價比鬼兇，竟引來屋主朋友表示原PO為詐騙。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

租屋詐騙案頻傳，沒想到連凶宅也有詐騙案！有網友在臉書PO文求售永康凶宅，開價千萬元，被網友痛批開價比鬼兇，沒想到結局神展開，竟引來屋主朋友表示原PO為詐騙，已報警處理。信義房屋專家提醒，這類惡意破壞行情都是違法行為。

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有網友在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為透天，位於台南永康，屋齡40年，一開始沒有提供價格，之後補上房價千萬元後，又被網友抨擊價格比鬼還兇。

沒想到最後竟釣出該屋主朋友，直接在留言回覆，「此屋從未發生任何事故也從未有任何淨屋儀式，請勿相信來路不明的資訊以免受騙上當。」該則詐騙PO文也已經刪除。

屋主朋友則是曬出報案證明，表示「此為不實廣告、絕無此事，嚴重影響權益，屋主已至轄區分局正式報案，並委請律師提出毀謗告訴。」並透露警方認為，「用正常的房子誣衊、毁謗、造謠為兇宅吸引注目，手段非常惡劣，請買方和仲介業者小心新型詐騙模式。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該屋主朋友表示，此屋從未發生任何事故也從未有任何淨屋儀式，請勿相信來路不明的資訊以免受騙上當。（圖／翻攝自我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

東昶景房仲業務吳凱文表示，之前看過有仲介在臉書粉專銷售物件，一般多是先用低於市價許多的行情，吸引點閱，營造很多回應、多組客人預約看屋等熱絡假象，再提出先下幾千元的斡旋金，就能先卡位看屋。之後整篇貼文直接消失，仲介也人間蒸發，提醒民眾購屋前小心詐騙，以免求償無門。

信義房屋高三區協理周清源表示，以前也曾發生屋主與仲介對凶宅的認定標準不一致，實務上，凶宅是屬於交易的重大事項之一，房仲對此有調查義務，也需要如實告知買方。

至於有人把一般銷售中物件，描述為凶宅惡意破壞行情出售，雖不能確定真正原因，但冒名頂替屋主，惡意破壞行情等行為都已觸法。

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關鍵字：凶宅詐騙信義房屋仲介永康

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