住連棟透天「鄰居怨深夜有噪音」他超無奈！　網建議：播白噪音

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝）



社群中心／綜合報導

要是鄰居反應噪音問題，該怎麼解決呢？就有一名網友表示，最近鄰居經常向他反應，深夜會聽到不明噪音，確認後發現是關門和開窗的聲響，讓他有點苦惱，不曉得該怎麼做。貼文發出後，不少人建議播「白噪音」改善。

原PO在PTT的home-sale板發文指出，最近有新鄰居搬來，是三間連棟透天的中間那棟，若以ABC排列的話，他是A、鄰居是B，旁邊還有C，「最近陸續跟我反應，深夜會聽到不明噪音，傳影片來看，結論是只要我跟C開關門或開窗戶，不管大力還小力，他們家都會因為共振的關係聽到噪音。」

他接著表示，因為他家是邊間，且主臥床頭的方向是靠馬路那側，所以不會聽到鄰居家的任何聲音，但對方近期不斷來詢問，讓他感到有些壓力，「我也想當個好鄰居，但總不能都不關門、開窗戶吧，求各位大神，怎麼跟鄰居說明比較好？」

貼文曝光後，不少人紛紛留言表示，「住不習慣只能搬家了」、「這種人無解，一點聲音就忍不了的人只適合獨棟」、「別再說住透天沒噪音了，除非獨棟，不然也是一樣」、「鄰居才是重點，大樓、透天都會共振」、「有些人關門關窗都很大聲的，這很難避免，基本上作息一樣，睡覺不會被吵就不錯了」。

另外，也有網友建議，可以請鄰居播放白噪音，「環境過於安靜可以請他播放喜歡的白噪音」、「正常開關門窗的話，只能請他放白噪音了吧！除了獨棟透天，正常生活噪音本來就是鄰居要互相忍讓體諒」、「就是因為環境太安靜才會這樣，叫他晚上放一點背景噪音，因為太安靜，所以有一點敲擊聲、開關門、沖水聲很明顯，有時候突然來一聲會有嚇到的狀況」。