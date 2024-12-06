金融專區2025年上半年營運　亞灣5年內新屋登4字頭

▲亞洲資產管理中心高雄金融專區6日正式啟動，金管會主委彭金隆預期最快明年上半年可營運，外界認為最可能的地點就設在亞灣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

亞洲資產管理中心高雄金融專區6日正式啟動，首波共有16家業者簽署合作備忘錄，金管會主委彭金隆預期最快明年上半年可營運，外界認為最可能的地點就設在亞灣，帶動區域房價發展，5年內新屋價格站穩4字頭。

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金管會打造「亞洲資產管理中心」，高雄為首個試驗點，彭金隆6日率50多家金融業者參訪亞灣，並與高雄市長陳其邁一起啟動「高雄金融專區」合作，最快在明年上半年營運，會後有16家業者簽約。彭金隆表示，希望明年第1季開始開放申請，在上半年營運。

陳其邁表示，高雄3年來持續向行政院爭取「境外資產管理中心聚落」，隨著台灣經濟的發展與金融深化，國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達到百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機。

亞灣區堪稱近20年高雄重大建設發展最集中的區段，包括已經完工的5大公共建設全數到位，這幾年包括AMD、NVIDIA等，這些大型的產業也都進駐亞灣，設置研發中心等，帶動區域房價發展。





交易年 案件量 (件) (萬元/坪) 2022年 63 38.91 2023年 25 42.10 2024年 35 44.01

▲亞灣新灣區5年內新屋近年均價。（ETtoday製表）

根據高雄實價網統計，亞灣5年內新成屋今年均價為44萬元，比去年42.1萬元均價，出現4%的微幅上漲。住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，亞灣地處精華地帶，不論是交通或是生活機能都相當完善，又有輝達、鴻海、超微等AI產業龍頭匯聚，發展前景相當受到市場看好。

不過，亞灣區推案目前大多以大坪數豪宅為主，案量相當稀少，過去5年的代表性豪宅高樓層行情差不多在5字頭，今年「國城定潮」、「遠雄THE ONE」雙雙打破社區行情，6月、7月分別出現65.1萬元、58.2萬元的新高價，主因就是受到區域發展的帶動，大坪數豪宅房價表現也受激勵。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店東劉沛緹表示，不過以目前市況來說，新案的成交單價大約4字頭上下，超出市場的5~6字頭行情均屬個案表現。

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