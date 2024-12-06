盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

▲勤美集團主辦「草悟聖誕村」搭配「光之道」雪景小徑成為最新網美景點。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中聖誕節氛圍濃厚，各種溫馨有趣的活動及節日裝置在城市中處處上演；隨著近期台中洲際酒店開幕，勤美集團主辦「草悟聖誕村」搭配「光之道」雪景小徑成為最新網美景點，信義房屋專家表示，自酒店開幕、教堂點燈一路延伸至勤美術館，草悟道人氣有感回流，開發商造勢相當成功。

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台中草悟聖誕村主打亮點為250米「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名建築師隈研吾設計的步道延伸， 將草悟道打造成類比六本木的生活圈，成功成為網美最新打卡景點，而像是漢宇建設、時代建設、聯悅建設、興富發建設、大映建設等，都不約而同舉辦有趣又吸睛的活動。

據悉，勤美集團除交屋中的「勤美之森」，鎖定年輕族群的二期百億預售新案「勤美之真」也即將正式公開，展現其在草悟道生活圈的全方位發展願景。信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示：「近期房市景氣走弱，以草悟道來說自酒店、教堂等陸續開幕，帶動沿線店面、住宅人氣回流，且一路延伸至勤美術館，開發商不賣房先造勢的策略相當成功。」

盤點其他開發商，包含人口紅利的機捷特區，漢宇建設也特別將基地，改造為夢幻聖誕樂園，擺設高達9米的巨型聖誕樹，將十字綠帶交會處打造為嶄新的城市景觀地標，也預計在週末舉辦「毛孩童樂市集」聚集人氣。

另外，聯悅建設則將於週末，在接待中心舉辦聖誕市集，將以米白色調營造清新質感，現場匯集文創、手作、咖啡輕食等多元特色攤位。

▲漢宇建設也特別將位於機捷特區基地改造為夢幻聖誕樂園，擺設高達9米的巨型聖誕樹。（圖／記者陳筱惠攝）

興富發建設（2542）則是在烏日高鐵特區打造的1674戶大型社區「夢幻誠」舉辦聖誕市集。朝向社區經營軟實力的坤悅開發（5206）也將巡迴旗下社區，舉辦多場聖誕活動。大映建設與大城營建機構（6171）在14期推出的新案「洲際大城」則特別規劃聖誕精選系列活動。

對此，漢宇建設總經理葉昱徵表示：「開發商願意共同營造高質感的生活氛圍，促成跨社區的良好互動，落實『千金買宅，萬金買鄰』的理念，不只為了推案，也為地區注入更多人文關懷的溫度。」

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