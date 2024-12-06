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盤點台中聖誕網美新景點　建商撒幣目的「不賣房」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲勤美集團主辦「草悟聖誕村」搭配「光之道」雪景小徑成為最新網美景點。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中聖誕節氛圍濃厚，各種溫馨有趣的活動及節日裝置在城市中處處上演；隨著近期台中洲際酒店開幕，勤美集團主辦「草悟聖誕村」搭配「光之道」雪景小徑成為最新網美景點，信義房屋專家表示，自酒店開幕、教堂點燈一路延伸至勤美術館，草悟道人氣有感回流，開發商造勢相當成功。

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台中草悟聖誕村主打亮點為250米「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名建築師隈研吾設計的步道延伸， 將草悟道打造成類比六本木的生活圈，成功成為網美最新打卡景點，而像是漢宇建設、時代建設、聯悅建設、興富發建設、大映建設等，都不約而同舉辦有趣又吸睛的活動。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，勤美集團除交屋中的「勤美之森」，鎖定年輕族群的二期百億預售新案「勤美之真」也即將正式公開，展現其在草悟道生活圈的全方位發展願景。信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示：「近期房市景氣走弱，以草悟道來說自酒店、教堂等陸續開幕，帶動沿線店面、住宅人氣回流，且一路延伸至勤美術館，開發商不賣房先造勢的策略相當成功。」

盤點其他開發商，包含人口紅利的機捷特區，漢宇建設也特別將基地，改造為夢幻聖誕樂園，擺設高達9米的巨型聖誕樹，將十字綠帶交會處打造為嶄新的城市景觀地標，也預計在週末舉辦「毛孩童樂市集」聚集人氣。

另外，聯悅建設則將於週末，在接待中心舉辦聖誕市集，將以米白色調營造清新質感，現場匯集文創、手作、咖啡輕食等多元特色攤位。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲漢宇建設也特別將位於機捷特區基地改造為夢幻聖誕樂園，擺設高達9米的巨型聖誕樹。（圖／記者陳筱惠攝）

興富發建設（2542）則是在烏日高鐵特區打造的1674戶大型社區「夢幻誠」舉辦聖誕市集。朝向社區經營軟實力的坤悅開發（5206）也將巡迴旗下社區，舉辦多場聖誕活動。大映建設與大城營建機構（6171）在14期推出的新案「洲際大城」則特別規劃聖誕精選系列活動。

對此，漢宇建設總經理葉昱徵表示：「開發商願意共同營造高質感的生活氛圍，促成跨社區的良好互動，落實『千金買宅，萬金買鄰』的理念，不只為了推案，也為地區注入更多人文關懷的溫度。」

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關鍵字：台中聖誕節草悟道建商人氣造勢勤美漢宇興富發上市櫃建商信義房屋

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