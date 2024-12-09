信義房屋推動「社區一家」20週年　社造創生促進永續台灣

▲論壇邀請產官媒及社造工作者交流社區營造如何永續、企業端如何投入支持、在地社區遇到的困難挑戰等議題。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者林璟倩／台北報導

信義房屋深耕社區營造超過20年，今(12/6)舉辦「社區一家20週年論壇」，以「社造創生 開啟永續台灣」為主題，邀集來自產官媒界、社造專家，以及百餘位對社區營造有熱忱的民眾共同參與，並邀請到歷年得獎代表分享經驗談，希望藉由社區改造推動生人變熟人，重塑信任關係，從「社區一家」到「台灣一家」凝聚人心，實現台灣永續共好的願景。

信義集團自2004年啟動「社區一家」計畫，提案遍及全台鄉鎮市區，至今累積超過16,000件的提案件數，並投入逾五億元資金，讓3,300多個社區改變成真。這項國內最大規模且歷時最長的企業贊助社區總體營造計畫，更榮獲第九屆總統文化獎「在地希望獎」的肯定。

▲信義企業集團創辦人周俊吉表示，「社區一家」20年來持續與時俱進。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，「社區一家」20年來持續與時俱進，今年新增提案數突破1,000件，內容越來越多元。因此2021年起計畫融入聯合國永續發展目標（SDGs）的架構，協助社區優化提案，讓營造成果更加長遠。同年，信義集團成立台灣地方創生基金會，透過資源整合助力社區產業發展，朝向可持續的商業模式邁進。

▲教育部青年發展署署長陳雪玉肯定信義房屋對社區創生的投入與支持。

教育部青年發展署署長陳雪玉認為，民間行動往往走在公部門之前，感謝信義房屋給予支持，不僅106年起與青年署緊密合作，更於109年起資助「青年社區參與行動2.0Changemaker計畫」而增設「社區一家獎」。事實上，青年署持續推動多項計畫，鼓勵青年走入社區發現需求、組隊展開行動，並透過「青聚點」為青年設計學習方案，建構青年進入地方培力系統，明年行政院也將進一步啟動全新的「打造永續共好地方創生」4年計畫，希望為想投入地方工作、社會創新與設計的青年世代創造一個學習與實作的行動場域。

▲新港文教基金會創會董事長陳錦煌期許眾人從社區一家到四海一家，讓台灣的主體性可以被國際看見。

早政府之先，投入社區總體營造行動超過37年的新港鄉，不僅曾與德、日進行文化交流、與日本飛驒市締結為姊妹市，更曾主導把媽祖帶到紐約的創舉，甚至曾獲前總統頒贈「UN for Taiwan」匾額，是國內透過在地傳統文化與世界接軌的社區營造楷模。新港文教基金會創會董事長陳錦煌在論壇中，展示了新港鄉如何將地方工作與世界連結，實踐越在地越國際。

陳錦煌強調，「家」的概念是很重要的，把社區變成一個家，才能連結沒有親屬關係的人成為「社區一家」，而信義房屋則透過企業力量贊助實現全台「信義一家」，而他相信，人的願力是很強大的，只要大家一起團結努力，就能累積眾多社區特色一起走出台灣，和世界做朋友成為「四海一家」，讓台灣的主體性可以被國際看見。

▲論壇對談Q&A環節，與會者踴躍提問，展現對投入社區營造的高度熱情。

在論壇對談Q&A環節，與會者踴躍提問，並好奇如何獲取資源提升社區營造效益？安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興分享，許多積極投入ESG行動的企業想落地施行但經常找不到管道接觸社區，因此他鼓勵民眾多觀察不同企業對各大議題的關注程度，主動出擊提案解決其痛點，創造雙贏。

而花蓮牛犁社區交流協會年度自營收入達40%的成功案例也備受關注，總幹事楊鈞弼分享，高收入源自社區能力提升與成長，目前透過承接政府計畫，並建立花蓮社區產業平台銷售在地產品而達成。他坦言自己年屆退休階段，但社區經營已陸續交棒二代青年，而社區永續發展最重要的就是恪守核心價值、保持初心。

信義房屋倫理長楊百川表示，社區營除了要有核心價值、願力之外，更重要的是要有「人」一起加入，因此信義房屋設有志工假，讓員工以行動支持社區營造，有需求的社區隨時可至信義房屋提出申請。楊百川進一步說明，社區一家每年從3月開始徵件，開放全民參與，主題不限，只要是對社區經營有興趣的人都能投稿，並透過社區營造專家評選，2025年的徵件計畫會在明年3月開始啟動，有志投入社區營造計畫的民眾，可鎖定社區一家官網。