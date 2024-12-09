ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

信義房屋推動「社區一家」20週年　社造創生促進永續台灣

▲▼信義房屋信義學堂講座。（圖／記者李毓康攝）

▲論壇邀請產官媒及社造工作者交流社區營造如何永續、企業端如何投入支持、在地社區遇到的困難挑戰等議題。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

信義房屋深耕社區營造超過20年，今(12/6)舉辦「社區一家20週年論壇」，以「社造創生 開啟永續台灣」為主題，邀集來自產官媒界、社造專家，以及百餘位對社區營造有熱忱的民眾共同參與，並邀請到歷年得獎代表分享經驗談，希望藉由社區改造推動生人變熟人，重塑信任關係，從「社區一家」到「台灣一家」凝聚人心，實現台灣永續共好的願景。

信義集團自2004年啟動「社區一家」計畫，提案遍及全台鄉鎮市區，至今累積超過16,000件的提案件數，並投入逾五億元資金，讓3,300多個社區改變成真。這項國內最大規模且歷時最長的企業贊助社區總體營造計畫，更榮獲第九屆總統文化獎「在地希望獎」的肯定。

▲▼信義企業集團創辦人周俊吉出席信義房屋信義學堂講座。（圖／記者李毓康攝）

▲信義企業集團創辦人周俊吉表示，「社區一家」20年來持續與時俱進。

信義企業集團創辦人周俊吉表示，「社區一家」20年來持續與時俱進，今年新增提案數突破1,000件，內容越來越多元。因此2021年起計畫融入聯合國永續發展目標（SDGs）的架構，協助社區優化提案，讓營造成果更加長遠。同年，信義集團成立台灣地方創生基金會，透過資源整合助力社區產業發展，朝向可持續的商業模式邁進。

▲▼教育部青年發展署署長陳雪玉出席信義房屋信義學堂講座。（圖／記者李毓康攝）

▲教育部青年發展署署長陳雪玉肯定信義房屋對社區創生的投入與支持。

教育部青年發展署署長陳雪玉認為，民間行動往往走在公部門之前，感謝信義房屋給予支持，不僅106年起與青年署緊密合作，更於109年起資助「青年社區參與行動2.0Changemaker計畫」而增設「社區一家獎」。事實上，青年署持續推動多項計畫，鼓勵青年走入社區發現需求、組隊展開行動，並透過「青聚點」為青年設計學習方案，建構青年進入地方培力系統，明年行政院也將進一步啟動全新的「打造永續共好地方創生」4年計畫，希望為想投入地方工作、社會創新與設計的青年世代創造一個學習與實作的行動場域。

▲▼新港文教基金會創會董事長陳錦煌出席信義房屋信義學堂講座。（圖／記者李毓康攝）

▲新港文教基金會創會董事長陳錦煌期許眾人從社區一家到四海一家，讓台灣的主體性可以被國際看見。

早政府之先，投入社區總體營造行動超過37年的新港鄉，不僅曾與德、日進行文化交流、與日本飛驒市締結為姊妹市，更曾主導把媽祖帶到紐約的創舉，甚至曾獲前總統頒贈「UN for Taiwan」匾額，是國內透過在地傳統文化與世界接軌的社區營造楷模。新港文教基金會創會董事長陳錦煌在論壇中，展示了新港鄉如何將地方工作與世界連結，實踐越在地越國際。

陳錦煌強調，「家」的概念是很重要的，把社區變成一個家，才能連結沒有親屬關係的人成為「社區一家」，而信義房屋則透過企業力量贊助實現全台「信義一家」，而他相信，人的願力是很強大的，只要大家一起團結努力，就能累積眾多社區特色一起走出台灣，和世界做朋友成為「四海一家」，讓台灣的主體性可以被國際看見。

▲▼信義房屋信義學堂講座。（圖／記者李毓康攝）

▲論壇對談Q&A環節，與會者踴躍提問，展現對投入社區營造的高度熱情。

在論壇對談Q&A環節，與會者踴躍提問，並好奇如何獲取資源提升社區營造效益？安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興分享，許多積極投入ESG行動的企業想落地施行但經常找不到管道接觸社區，因此他鼓勵民眾多觀察不同企業對各大議題的關注程度，主動出擊提案解決其痛點，創造雙贏。

而花蓮牛犁社區交流協會年度自營收入達40%的成功案例也備受關注，總幹事楊鈞弼分享，高收入源自社區能力提升與成長，目前透過承接政府計畫，並建立花蓮社區產業平台銷售在地產品而達成。他坦言自己年屆退休階段，但社區經營已陸續交棒二代青年，而社區永續發展最重要的就是恪守核心價值、保持初心。

信義房屋倫理長楊百川表示，社區營除了要有核心價值、願力之外，更重要的是要有「人」一起加入，因此信義房屋設有志工假，讓員工以行動支持社區營造，有需求的社區隨時可至信義房屋提出申請。楊百川進一步說明，社區一家每年從3月開始徵件，開放全民參與，主題不限，只要是對社區經營有興趣的人都能投稿，並透過社區營造專家評選，2025年的徵件計畫會在明年3月開始啟動，有志投入社區營造計畫的民眾，可鎖定社區一家官網。

關鍵字：信義房屋ESG永續發展社區一家

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

老母跟團旅遊！回來竟背「10年房貸」　家屬怒揭黑幕：退不掉

「60多歲的母親，出去旅遊竟買回一間海景房，退也退不掉。」大陸湖北省的劉亮（化名）一家近日因為這件事被搞得焦頭爛額。劉亮的煩惱並非個例，不少有類似經歷的網友發文稱「省吃儉用了一輩子的爸媽，出去旅個遊，回來卻背上了房貸。」更糟糕的是，他們不僅隱瞞家人，還處處為銷售說話。被蒙在鼓裡的子女為此煩惱不已。

4分鐘前

義式設計融入台中天際線　聯聚攜手ACPV打造3大地標總銷440億

全台首見！台中豪宅一哥聯聚建設攜手打造全球12間寶格麗酒店的義大利建築設計事務所ACPV ARCHITECTS，一口氣創作包括「聯聚理安大廈」、「聯聚中衡大廈」、「聯聚方維大廈」等3棟大樓，合計總銷440億元。據了解，ACPV此次也是與台灣合作單次案量最大的一次。

11分鐘前

不婚不生族購屋自曝賠70萬　上網發問 「今年買房後悔了嗎？」　

每個人人生觀不同有網友打算「不婚不生」選擇買房置產，入手1間2房，不想再負擔長輩的情緒房租，最近得知可提早交屋，油然而生一股安定感，但卻因房價下修預估會賠70萬元，上網問「今年買房的人後悔了嗎？」信義房屋專家表示，以目前氛圍來看短空長多。

12分鐘前

國土法釀種房潮？內政部：丁種建地不會一夕變住宅

媒體報導國土法恐釀「種房潮」，丁種建地恐蓋滿住宅。內政部澄清，國土計畫法不會使產業工廠使用的丁種建地一夕變住宅，丁種建地可維持原合法使用，也可申請轉作低污染用途。

20分鐘前

買老公寓才發現「裝潢水好深」　他無助勸世！過來人教戰

一名網友日前買下一間老公寓後，才發現裝潢的水好深，而僅有100多萬預算的他，只好各項目都斤斤計較，也忍不住發文勸世。PO文釣出不少過來人經驗談，也有網友建議，「先挑重要的做，漏水、水線、電線重拉之類的。」

49分鐘前

中台灣上市櫃建商獵地補庫　9月成分水嶺「幾乎腰斬」

台中上市櫃建商櫻花建（2539）、富旺（6219）、順天（5525）、富華新（3056）等公司，在9月19金龍風暴後仍發布重大訊息獵地補庫存，總計9月至今約35.73億元，但相較前8月全台上市櫃建商瘋插旗台中建地，以平均獵地金額來說幾乎是腰斬。

59分鐘前

買方需求仍在！他1點建議轉賣預售屋主「會自動上門」

央行9月出重手打房，祭出第七波選擇性信用管制，號稱是打房最嚴格的一次。就有資深房仲發現，雖然買方需求依然存在，但銀行放款困難，使得購屋難度提升，市場交易量因此受到影響。因此，成屋掛售一陣子發現賣不掉的屋主，有些人選擇嘗試轉租，然而，今年的租屋市場並未到達好租的狀況，仍需等待適合的時間點。

1小時前

台南鹽行「遠雄山禾」大展共好魅力　450坪花園廣場氣派共享

在房市回歸理性之際，購屋客在自住需求的前提下，更加謹慎也更懂得挑剔，除了地段與建築本身，更在乎入住後的生活品質。

2小時前

服飾品牌剛砸百萬租1樓　台南政大書城樓上套房153萬起標

政大書城台南店位於中西區，是台南老字號書局，8樓有小套房進入法拍市場，底價153萬元，10日將進行三拍，而根據實登，10月樓下1~3樓剛有新租客以月租金百萬元進駐，等於1間套房只要約1.5個月租金，專家分析，拍出機會大。

3小時前

浮洲合宜宅2025年解禁　專家估：轉手「絕對不只翻倍賺」

北台灣有2大合宜住宅，板橋「浮洲合宜住宅」當初每坪售價約19萬元，10年閉鎖期將在2025年解禁，專家預估可來到5字頭價碼。另外，桃園龜山4大合宜宅在2021年解禁後至今，房價都有5成以上漲幅。

5小時前

擠奶這件事讓「男孩」教妳吧！　偽娘用胸貼把飛機場飆升D罩杯

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

預售屋解約潮來了！央行打房沒人..

耗資20億！全台最大燒肉「園區..

租8年套房！房東「便宜82萬賣..

地板材質為何不選磁磚？　網曝3..

「薯條三兄弟」中租、裕融、和潤..

房仲高專陷苦日子　資深店東：兼..

不婚不生「有必要買房嗎？」　過..

央行19日理監事會 房市管制是..

高雄仁武社宅再+1　距國1僅1..

浮洲合宜宅2025年解禁　專家..

ETtoday房產雲

最新新聞more

老母跟團旅遊！回來竟背「10年..

義式設計融入台中天際線　聯聚攜..

不婚不生族購屋自曝賠70萬　上..

內政部澄清：丁種建地不會一夕變..

買老公寓才發現「裝潢水好深」　..

中台灣上市櫃建商獵地補庫　9月..

買方需求仍在！他1點建議轉賣預..

台南鹽行「遠雄山禾」450坪花..

服飾品牌剛砸百萬租1樓　台南政..

浮洲合宜宅2025年解禁　專家..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366