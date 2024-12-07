利息變高「房貸每月多700元」　她想All in存款繳房貸！一票勸退

▲媽媽想把存款一次拿去繳房貸。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，媽媽以218萬的價格，購買了一間公寓套房，已經繳納了幾年的房貸，目前累計約50萬元，擔心利息負擔會越來越重，因此考慮將手頭上的50萬元存款，全部用來提前償還房貸，想知道要慢慢還，還是快點還完比較好？對此，信義房屋專家表示，如果有投資習慣，慢慢還款就好。

有網友在Dcard發文，「請問房貸越早繳完越好嗎？」媽媽幾年前買了一間公寓套房218萬，目前繳了50萬元的房貸，最近房貸利息變高了，每月從9500元變成10200元左右，媽媽擔心未來利息可能會繼續上升，正在考慮將手上的50萬存款，全部用來償還房貸，「繳完就剩118萬，才不會多繳很多利息」。

原PO透露，媽媽的薪水是最低薪資，房貸繳到老也繳不完，「請問她的情況，這樣每個月房貸多700算是增加很多嗎？再請問按照她的想法，先把存款50萬拿去繳房貸比較好，還是照舊慢慢繳就好？」

貼文曝光，網友認為，多餘的錢拿去投資會更好，「千萬別提早繳完，新時代房貸通常是愈繳愈多的」、「就算沒在投資，當通膨率大於房貸利率，就仍是越晚繳完越好」、「建議先不還清房貸，把存款50萬元其中一半去買ETF，每個月買點，配息，錢滾錢概念」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果是懶人理財法，「就是全部還一還，無債一身輕」，但平常有在投資，也有理財的規劃，可以慢慢還就好，如果是要把錢拿去做短線、當沖的話，就不太建議，「風險太高了」。