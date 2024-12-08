耗資20億！全台最大燒肉「園區」開幕　預約已排到明年2月

▲燒肉南霸天「碳佐麻里」打造全球最大燒肉旗艦園區，7日開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」打造全球最大燒肉旗艦園區，位於台南南區，共分3期開發，1期將結合碳佐系列品牌進駐，打造碳佐宇宙，7日「碳佐麻里」、「天鍋麻辣」搶先開幕，湘菜「有你真好」及南台灣最大誠品生活則是明年開幕，董事長邱彥騰笑稱，最大困難是缺工。

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▲碳佐麻里餐飲系列董事長邱彥騰表示，正常頂多2年半完工，結果遇到缺工，拖到現在蓋了4年。（圖／記者張雅雲攝）

碳佐麻里目前只在南部展店，邱彥騰2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改為「碳佐麻里」，走精品燒烤路線，目前碳佐麻里共有4間分店，分別為台南新興園區、台南中華店、高雄高美店、高雄時代店。

期數 進駐品牌 開幕時間 座位數 1 期 碳佐麻里精品燒肉 2024/12/7 650 座位 天鍋麻辣怒鳥鍋 2024/12/7 150 座位 有你真好沙龍餐廳 2025 年中 120 座位 2 期 誠品 2025/2/14 (暫定) 地坪 3000 坪、建坪 10200 坪 3 期 尚未規劃 - -

▲碳佐麻里新興園區3期規劃。資料來源：碳佐麻里。（ETtoday製表）

新興園區位台南南區中華西路、新興路口，由橙田建築｜室研所建築師羅耕甫打造，佔地約7000坪，共分3期，邱彥騰笑稱，原來1期預計是2年前就要開幕，正常頂多2年半完工，結果遇到缺工，拖到現在蓋了4年，加上建築師的設計真的是很難蓋。

包括細節、工法等也很花時間，興建過程中投資金額一直加碼，最後加上跟國產署標租的土地租金，一共花了20億元。

邱彥騰表示，1期有碳佐3品牌進駐，包括「碳佐麻里」、「天鍋麻辣」一起在7日開幕，「有你真好沙龍餐廳」則是預計明年中，而2期整棟將由南台灣最大的誠品生活進駐，地坪3000坪、建坪10200坪，暫定明年2月14日開幕，3期目前尚未規劃，暫時留白。

▲橙田建築｜室研所建築師羅耕甫表示，從第2間店開始，他就用水池來當作碳佐麻里的品牌象徵。（圖／記者張雅雲攝）

邱彥騰也相當感謝羅耕甫2019年鼓勵他把素地標下，可以打造品牌園區，由於碳佐建築一向與羅耕甫合作，羅耕甫透露，創始店很小沒辦法打造水池，他幾乎從第2間店開始，就用水池來當作該品牌的象徵。因為水池可以降溫，希望客人一到店，就能轉換心情去好好開始享受這一餐的美好，也形成碳佐餐飲品牌的重要特徵。

▲羅耕甫讓客人在座位區用餐時，可以感受到自然光影，也把自然生態滲透至室內。（圖／記者張雅雲攝）

而建築則是盡可能的簡單，羅耕甫表示，1期是2個清水模的大水泥模塊從中間切開，只有2個大建築體，1個是玻璃體，後面1大建築體，其中1個規劃為碳佐麻里主體，另一個U型玻璃的建築物是洗手間，元素都相當簡單。

同時在2個建築體的中間，拉開一個3米的水道種植綠竹，讓客人盡可能在座位區用餐時，可以感受到自然光影，也把自然生態滲透至室內，讓建築與生態共融，成為他設計的重點，也難怪「碳佐麻里」7日才剛一開幕，用餐時間預約已經要排到明年2月。

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